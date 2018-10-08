鼎炫-KY 9月營收1.64億元創20個月新高 EMI材料事業營收比重攀63%

全球衡器暨專業 EMI 材料領導廠商鼎炫 - KY(8499)公布 2018 年 9 月合併營收為 1.64 億元，改寫 20 個月新高，月增 14.87%，年成長 25.15%。2018 年第三季合併營收 4.36 億元，受惠電磁干擾 (EMI) 材料業務出貨旺，季成長 25.88%。鼎炫 - KY 表示，9 月營收創 20 個月新高記錄，主要受惠步入全球消費性電子產業旺季，旗下電磁干擾 (EMI) 材料業務美系主力客戶搶搭旺季新品上市計畫，帶動電磁干擾 (EMI) 材料銷售表現持續暢旺，9 月 EMI 材料營收比重提升至 63%，是成長的重要關鍵。隨著消費性電子產品功能越趨複雜、產品朝更輕薄化，對於消費性電子產品的電磁干擾、電氣絕緣、散熱及外殼保護等需求日益增加，鼎炫 - KY 為少數能垂直整合從導電原料研發生產、模切加工與提供客戶客製化電磁干擾解決方案業者，與美系主力客戶長達 10 年以上合作關係，今年亦順利取得多款新產品訂單，電磁干擾 (EMI) 材料業務出貨可望旺至年底。



鼎炫 - KY 指出，旗下衡器業務已於 9 月 10 日至 9 月 12 日參加第四屆巴黎零售週 (Paris Retail Week) 展會活動，今年彙聚近 800 家全球相關廠商、多達近 4 萬名國內外專業人士參觀，而鼎炫 - KY 展出「T-Touch Central」智能秤重雲端管理平台結合智能衡器產品的整套全方位解決方案，帶動衡「T-Scale」衡器自有品牌知名度，擴大歐、美等地區銷售表現，加速智能衡器產品市場滲透率提升，增添集團整體營運保持良好成長動能。



展望第四季，鼎炫 - KY 持續看好電磁干擾 (EMI) 材料事業隨著美系主力客戶新品上市，以及新打入陸系大尺寸面板目標年底逐步交貨，帶動整體出貨持續保持良好成長動能，可望創造旗下江蘇昆山、江蘇淮安及重慶川揚廠等三大生產基地產能稼動率保持高檔水位，逐步發揮導入自動化模切加工生產效益，另一方面，衡器事業隨著全球超市智能化與中國農改超市場趨勢明確，將創造智能衡器銷售保持雙位數成長力道，持續提高旗下「T-Scale」衡器自有品牌於中國市場占有率，並陸續架構中國地區完善代理銷售通路及售後服務據點，有利未來營運成長表現。