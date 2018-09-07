EMI材料事業告捷 鼎炫-KY 8月營收攀今年新高

鼎炫 - KY(8499)適逢傳統消費電子產品旺季，旗下電磁干擾 (EMI) 材料主要美系客戶為下半年新產品發表推出搶市，推波 8 月合併營收為 1.43 億元，為今年新高，年成長 9.05%。看好旗下雙事業步入出貨旺季，預期今年業績能逐季成長。鼎炫表示，8 月營收站上今年新高記錄，由於適逢傳統消費電子產品旺季，旗下電磁干擾 (EMI) 材料主要美系客戶為下半年新產品發表推出搶市，帶動整體備貨力道強勁，並較上月成長 10.42%，隨著今年順利取得美系品牌客戶新機種訂單陸續交貨，帶動電磁干擾 (EMI) 材料業務保持良好銷售表現，另一方面，衡器事業於歐、美地區外銷 ODM 業務銷售陸續開花結果，並積極耕耘中國自有品牌衡器事業發展，以期衝刺智能衡器市場滲透率表現。



鼎炫指出，集團除持續致力擴大智能衡器全球銷售，在另一業務拓展亦斬獲佳績，旗下電磁干擾 (EMI) 材料產品具有解決電子產品電磁干擾、電器絕緣、機體散熱與外殼保護等優勢，高達八成聚焦平板、筆電等消費型產品領域，挹注每年穩定良好出貨表現，今年積極洽談跨入新應用領域有成，順利打入陸系大尺寸面板之供應鏈，有助於帶動產品使用量之提升，預期未來整體出貨量將較今年有明顯放大之效益。目前集團持續針對重慶川揚新廠擴增產線、增加自動化生產比重，新廠完工後產能將較原有增加 20%-30%，以因應未來客戶訂單需求並創造集團整體營運良好成長動能。



展望 2018 年第三季，鼎炫持續看好旗下雙事業步入出貨旺季，帶動整體營運保持逐季成長動能，一方面，電磁干擾 (EMI) 材料事業隨著美系主要客戶備貨需求、以及重慶川揚新廠進入年底量產規劃，再加上打入陸系大尺寸面板新訂單目標年底逐步交貨等效益陸續發酵，另一方面，衡器事業隨著全球超市智能化與中國農改超市場趨勢明確，將創造智能衡器銷售保持雙位數成長力道，亦持續提高旗下「T-Scale」衡器自有品牌於中國市場占有率，並陸續架構中國地區完善代理銷售通路及售後服務據點，以期創造未來良好銷售表現。