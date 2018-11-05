美國制裁已生效 伊朗依舊出口原油

目前為止，美國的制裁並未能關閉伊朗的原油出口，因為有八個國家獲准暫時無需參與制裁，可持續向伊朗購買原油。

美國對伊朗的制裁於週一開始生效。分析師估計，10 月，伊朗每日銷售至世界市場的原油約為 150 萬桶。

Facts 全球能源公司總裁納薩里 (Iman Nasseri) 說：「川普政府希望於 11 月見到伊朗原油零出口，顯然並不切合實際。」

川普總統決定退出伊朗核子協定後，於今年 5 月宣布重新制裁伊朗，並給予企業與各國政府六個月時間，逐步減少與伊朗的能源交易。

一位美國國務院官員於 6 月說，這次的制裁需要各國參與，不會有例外，未將採購伊朗原油降至零的國家，將會受到懲罰。川普並於 8 月威脅，持續與伊朗進行交易的國家，將遭遇嚴重後果。

但上週五，美國國務卿蓬佩奧說，八個國家將暫時免於參與制裁，因為他們在零原油進口方面，有了重要進展。

但他並未說明是那八個國家得暫時免於參與制裁伊朗。

在歐洲與亞洲，許多國家已遵守了美國要求。但中國，印度與土耳其仍大量購買伊朗原油。

Rystad 能源公司主管 Bjornar Tonhaugen 說：「伊朗原油出口降至零的可能性非常低，主要因為中國需求。」

他說：「中國拒絕了美國提出的停止進口伊朗原油的要求，也有方法避開美國的金融制裁，」

根據 OPEC 與國際能源總署 (IEA) 數據顯示，今年第二季，伊朗每日原油產量與出口數量分別達到 380 萬桶與 240 萬桶高點。這顯示每日出口已減少約 90 萬桶。

但儘管伊朗持續出口原油，預期明年初，全球原油供給可能再度吃緊。

國際能源總署曾說，這波制裁可能更甚於 2012 年，當時伊朗每日出口減少了 120 萬桶。

Facts 全球能源公司估計，2019 年上半年，伊朗出口將持穩於每日 80 萬桶。

Rystad 能源公司則說，在最嚴峻情況下，如果僅有中國持續進口伊朗原油，且數量在制裁前水準，則伊朗原油出口可能下降至每日 60 萬桶。