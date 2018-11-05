【顧德投顧】矛與盾的衝突：經濟成長強勁，引發市場恐慌?

◆盤勢分析

上周五美國公布 10 月就業報告，資料顯示就業人數與薪資雙漲，資金回流美國造成經濟成長動能強勁，傳統這種狀況應該是以股市大漲作收，由於投資人擔憂聯準會 (Fed) 會繼續升息，讓企業與消費者負擔增加可能引起經濟衰退；所以上週五道瓊指數大跌 109.91 點，同時公債價格重挫、30 年公債殖利率大漲至 4 年新高達到 3.454%；除了數據之外，市場也對於川習會是否有正面的發展有著不同的看法，正反面小道消息充斥，真假難辨，這也是導致美股下挫的原因。

雖然就業報告顯示出經濟持續成長的情形但 10 月份的 ISM 製造業指數卻是透露出製造業衰退的前兆，指數較前月下滑 0.1% 來到 57.7%，創下 6 個月以來新低，且 10 月份的採購經理人指數 (PMI) 也略低於估計值，僅有 55.7 點；美國商務部公布 9 月份工廠訂單較前月擴增 0.7%，優於市場預期的 0.5%；但如果扣除國防項目不計的話則是月零成長。

美國政府在今日重啟對伊朗的制裁，同時豁免 8 個區域能夠在限定的規模內持續進口伊朗原油，傳言名單有：土耳其（自行承認）、日本、韓國、義大利、中國、印度與俄羅斯。美國開後門，市場解讀供需問題可獲得解決，今天因為油價下跌而受惠的運輸類股、塑膠類股、觀光類股、化工類股股價得到了拉抬，但受到前一交易日美股大跌結果、蘋果財報不如預期、月線反壓影響，以及明天美國期中選舉不安等因素，大盤表現疲弱小跌 16.78 點，9889.81 收。

過往的罪，天秤的兩端

次貸危機時期為了拯救金融市場印了過多的資金，因為復甦速度緩慢，所以遲遲不敢收回資金，10 年後迎來了經濟面強勁的成長，確拉不住過多資金所造成的通貨膨脹、資產價格過高、公債殖利率過高等不合理狀態，就是現在聯準會所面臨的兩難。

雖然市場普遍認為在如此好的就業數據下，聯準會不會放慢升息腳步，但其他指數已經能夠嗅到經濟成長趨緩，加上美股已經做出 M 頭，是否能 M 頭不 M? 有賴聯準會巧妙調控過熱資本市場與通膨風險的兩端。

建議投資人避開過度波動的產業，尋找趨勢較明顯油價負相關的產業，比如說: 運輸、紡織、塑化等產業。