中國有贊(08083-HK)首9月虧損同比擴逾8倍至4.92億港元

中國有贊(08083-HK)公佈，截至208年9月30日止9月，集團錄得營業額約4.84億港元，同比增加254.84%，股東應佔虧損為4.92億港元，同比增加8.58倍，每股基本虧損4.63港仙，不派發中期股息。

營業額增加乃主要由於拓展現有第三方支付服務業務以及自2018年4月18日完成收購有贊集團51%股權以來新業務分類之電子商貿業務及第三方支付服務業務之入賬所致。

截至2018年9月30日止9個月，第三方支付服務貢獻營業額約2.22億港元，佔總營業額46%，其中20%(即9667.9萬港元)源自於收購完成日期至2018年9月30十日期間之上述新業務分類。電子商貿錄得營業額約2.37億港元，佔總營業額49%，其亦為自收購完成日期以來的新貢獻者。截至2018年9月30日止9個月，一般貿易貢獻約2512萬港元，佔總營業額5%，一鳴神州貢獻約1.5萬港元。

由於集團目前側重於商家服務及第三方支付服務，併縮減一般貿易及一鳴神州的資源投入，故一般貿易及一鳴神州於截至2018年9月30日止9個月之營業額分别較去年同期減少約19%及100%。

截至2018年9月30日止9個月，集團錄得毛利約2.23億港元，較2017年同期增加738%。毛利增加乃主要由於自2018年4月18日收購電子商貿業務及第叁方支付服務業務增長所致。截至9月30日止9個月的毛利率由去年20%增加至本年度46%。毛利率上升乃主要由於新電子商貿業務的利潤率較高，於截至2018年9月30日止9個月錄得毛利率79%，以及一般貿易及一鳴神州之策略性縮減，而一般貿易之毛利率遠低於其他業務所致。