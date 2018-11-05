長航油運：敗於高槓桿，重生因哪般？

11月2日，長航油運發佈公告稱，目前上交所已同意公司股票在上交所重新上市交易。經過近5個月的審核後，曾經的“央企退市第一股”成為“退市又重返A股第一家”。

由江入海，敗於高槓桿

將目光拉回到2014年，長航油運因連續4年虧損被摘牌。事後回顧，當年的長航油運可謂“屋漏偏逢連夜雨”，多方不利因素疊加才會遭遇如此“滑鐵盧”。

2006年，中國石化鋪設的沿江輸油管道全線建成以前，長航油運的業務重心放在長江及沿海石油、化學製品運輸業務上，且做的相當不錯，在南京以上長江沿線石油運輸業務中基本處於獨家經營狀態。

遺憾的是，隨著中國石化開始鋪設沿江運輸油管道，長航油運被迫開始轉型將主業轉向海上原油運輸。適逢國家提出“國油國運”，鼓勵本國進口原油由本國船東運輸，長航油運由此開啓了激進的“由江入海”策略。

相關數據顯示，2005年至2008年間長航油運同多家公司最少簽訂了36艘船舶的建造合同、20艘郵輪的長期租賃合同。短短三年，長航油運的總運力增長了2倍左右。但很快，全球金融危機爆發，石油需求走低導緻國際油運運力嚴重過剩，原油運價一路隨之走低。

一方面是為滿足激進擴張而不斷膨脹的債務規模，另一方面是日益走低的原油運價。兩因素綜合影響，最終導緻長航油運在連續虧損4年後被強製摘牌。

剝離虧損源，恢復持續盈利能力

根據長航油運此次重回A股提交的申請材料來看，經過4年的休養生息，其持續盈利能力和持續經營能力已經得到恢復。2015年至2017年，長航油運分别實現營業收入54.79億元、57.81億元和37.29億元，淨利潤分别為6.28億元、5.60億元和4.11億元。

同時為增加重新上市的成功概率，長航油運還在提示性公告中就未來業績進行了預測。據預估，2018年至2020年長航油運的營業收入將分别為33.7億元、34.8億元和35.6億元，歸母淨利潤將分别為2.9億元、2.2億元和2.4億元。

據悉為重新上市，長航油運經歷了包括“剝離虧損源，重塑商業模式；積極推進降低債務負擔；深化内部改革，激發企業活力；調整轉變經營模式，增強抗擊市場風險能力”等在内的多項改革調整。

如今長航油運返A成功，最高興的除了長航油運管理層外，還有持有長航油運股票的12萬餘投資者。其中又尤以私募大佬徐翔最為惹眼，其於長航油運退市的最後階段同家人逆勢大手筆購入，目前浮盈已在7000萬左右。若長航油運上市後再爭氣點多來幾個漲停板，徐翔的收益將會更加客觀。

退市能重返，不當謀利的又一渠道？

徐翔身陷囹圄仍能賺的捧滿缽滿，而據徐翔妻子透露，徐翔家族當初的買入成本在1元以下，共持有2200萬股。也許有人會說，等了4年才等來重新上市，投資回報期略長。事實上，早在2015年4月，長航油運就在老三板恢復了轉讓，最高價甚至達到4.17元，徐翔家族的投資回報期實際上遠短於四年。

既如此，不免給某些投資者一些不好的啓示，比如先炒作退市壓價，大手筆買入後重新上市以實現不當謀利。由此引出一個迫切的問題，長航油運的重新上市是否能夠簡單重演？

答案是否定的。從長航油運重上市經歷的過程來看，上交所雖然有意打通上市、退市、再上市的渠道，但把關審核卻沒有絲毫放松。在長達5個月的審核期内，上交所從股本結構要求、財務指標要求、持續經營能力要求、公司治理要求及合規性要求等5方面對長航油運進行了嚴格審查，最終予以通過。

值得一提的是，在長航油運申請重新上市的同時，創智科技也向深交所提交了重新上市申請，後因“補充反饋意見所涉及的相關問題答復及核查工作量較大，無法按時提交補充反饋意見回復等相關文件”中止申請重新上市。

同時上交所相關負責人表示，如果退市企業隻是通過變更實控人、主業等手段，在形式上、數字上達到部分重新上市申請條件，其在實質上仍不符合重新上市條件，（上交所）將依法不予以同意其重新上市。

如此看來，國内A股市場正逐漸走向“上市難退市易”。對隻想渾水摸魚套現牟利的企業來說，這絕對不算什麽好消息，但卻毫無疑問保護了中小投資者利益及資本市場的健康持續運營！

作者：熊思怡

編輯：唐文英