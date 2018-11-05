外匯局：2018年三季度我國經常賬戶順差160億美元

11月5日，國家外匯管理局公布2018年三季度及前三季度我國國際收支平衡表初步數，2018年三季度，我國經常賬戶順差1087億元，資本和金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏，下同)逆差1087億元，其中，非儲備性質的金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏，下同)逆差1278億元，儲備資產減少203億元。

2018年前三季度，我國經常賬戶逆差743億元，資本和金融賬戶順差3911億元，其中，非儲備性質的金融賬戶順差6924億元，儲備資產增加2990億元。

按美元計值，2018年三季度，我國經常賬戶順差160億美元，其中，貨物貿易順差1008億美元，服務貿易逆差822億美元，初次收入順差11億美元，二次收入逆差37億美元。資本和金融賬戶逆差160億美元，其中，資本賬戶逆差2億美元，非儲備性質的金融賬戶逆差188億美元，儲備資產減少30億美元。

按美元計值，2018年前三季度，我國經常賬戶逆差128億美元，其中，貨物貿易順差2561億美元，服務貿易逆差2295億美元，初次收入逆差292億美元，二次收入逆差102億美元。資本和金融賬戶順差625億美元，其中，資本賬戶逆差4億美元，非儲備性質的金融賬戶順差1100億美元，儲備資產增加471億美元。