〈CRS明年上路〉台商恐被雙重課稅 資金先腳底抹油 上半年匯回台灣創紀錄

美版、陸版「肥咖條款」陸續上路，台灣預計在明 (2019) 年也將實施共同申報準則（CRS），並於 2020 年與其他國家做第一次的稅務資訊交換，換句話說，利用資訊不對稱藏錢的機會越來越少，且台商恐被雙重課稅，由於大陸 CRS 率先與國際接軌，因此，台商為避免被雙重課稅，紛紛將資金匯回台灣，截至今年第 2 季止，台商投資收益匯回金額累計達 4226 億元，創歷史新高。

目前全球已有 100 多 個國家實施 CRS，所謂 CRS，旨在實現跨國間稅收居民金融帳戶的資訊透明化，讓逃稅者、洗錢者和腐敗分子的海外資產無處可藏。

台灣將正式加入全球反避稅陣營，也就是說，富豪們未來若是把錢放在有和台灣簽署資訊交換協定的國家，他們放在該國家的隱形金融資產，帳務將會全部攤在陽光下、無所遁形。

CRS 旨在搜尋「非居民」的金融帳戶資訊。未來財政部將公告與我國商訂稅務用途資訊交換的條約、或協定進行金融帳戶資訊自動交換的國家或地區，金融機構將依據其執行盡職審查的結果，將屬於財政部公告的國家或地區居民的金融帳戶資訊，申報予財政部，再由財政部與締約國進行資訊交換。

而所謂金融機構所管理的帳戶資訊，包含存款帳戶、保管帳戶、特定權益或債權帳戶、及具現金價值保險契約及年金契約等，未來都會在申報範圍中。

值得留意的是，台灣晚於全球絕大多數國家接軌 CRS，所以受限於第一波無力跟大陸、香港交換，等於中國大陸可以看到台灣人在當地數以百萬計的資產資料，但台灣卻拿不到相對資料，而且，台商個人及其企業只要被列為大陸當地稅籍，海外帳戶極可能被完全掌握，不管是在開曼群島、瑞士存款帳戶，都可能被課稅；再加上台商在大陸所得，本來就要計入台灣所得稅，所以台商恐面臨被兩岸雙重課稅。

其實，加入 CRS 的國家（地區）都有避免雙重課稅的安排。但台商恐遭雙重課稅的原因主要是卡在《兩岸租稅協議》懸而未決，即使《兩岸租稅協議》在 2015 年 8 月就已簽署，只差過立法院最後一關，前面卻卡在《兩岸監督條例》目前尚未完成，連帶拖累《兩岸租稅協議》遲遲無法走完最後一哩路。

在《兩岸租稅協議》無法生效情況下，兩岸雙方稅務資訊無法交換，將使在大陸的台商、台幹恐遭雙重課稅，「一頭牛被剝兩層皮」，大大加重台商、台幹的負擔。

因此，為了避免被雙重課稅，台商今年上半年已經悄悄把資金班師回朝，根據金管會統計，截至今年第 2 季底，光是上市櫃公司，投資大陸收益累計匯回金額就高達 4226 億元，占累積原始投資金額 2.38 兆的 17.73%，不但匯回比例創下歷史新高，也比去年底大增 312 億元；上市櫃公司中又以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。