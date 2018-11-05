10月股災 外資持有股債+台幣存款大減逾530億元 來到近2年低點

台灣央行今 (5) 日公布 10 月底我國外匯存底金額，為 4601.78 億美元，較上月底減少 2.63 億美元，特別是外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額，共折計 3412 億美元，月減多達 531 億美元，而約當外匯存底 74%，也較上月大減 12 個百分點，餘額和占比均創 2017 年初以來新低。

央行外匯局長顏輝煌說明，10 月外資持有股債大減，主要是因台股下跌 10.94%，期間外資賣超 49 億美元 (約新台幣 1494 億元)，不只台股，韓股也遭外資提款 41 億美元，「全球股市重挫會使外資有一些動作」。

顏輝煌進一步指出，11 月外資買超台股約 130 億元，外資就是有買有賣。

另一方面，10 月外匯存底小幅減少，主要是因歐元等貨幣貶值折計美元減少金額，抵銷央行外匯存底投資運用收益所致。

觀察主要國家外匯存底變化，中國 9 月底來到 3.087 兆美元，月減 227 億美元，日本為 1.2 兆美元，月增 9 億美元，瑞士為 7570 億美元，月增 26 億美元，沙烏地阿拉伯 4972 億美元，月減 25 億美元，而俄羅斯為 3707 億美元，月增 21 億美元。