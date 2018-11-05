亞股上周買氣回籠 投信看好台股重啟多頭

美中貿易衝突現曙光，加上美國企業財報捎喜訊，激勵全球股市連日反彈，亞股上周全線收紅，尤以印度和台股漲勢最強勁，雙雙彈升逾 4%，一吐先前跌跌不休的悶氣。

其中，台股不論是單周資金淨流入還是漲幅，都高居主要亞股之冠；南韓股市則緊追在後，即便仍有部分亞股上周持續遭資金調節，惟失血幅度已明顯較前周收斂。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，美股上周五回跌，導致本周一亞股開盤走勢承壓，但若以上周亞股整體走勢來看，受惠於投資氣氛回暖，亞股上周全線收紅，且單周漲幅至少 1% 起跳，反應至資金動能上，外資對亞股的態度也轉為買多賣少。

張致寧分析，十月來受到美國與中國間貿易戰消息反覆影響，加上市場持續消化企業財報消息，導致美股走勢劇烈震盪，向來和美股關聯性高的亞股也難置身事外。

但事實上亞洲企業獲利動能依舊強勁，今明兩年 EPS 增長預估仍有望繳出兩位數的亮眼長，而基本面才是驅動亞股後續走勢的關鍵所在，加上時值傳統消費旺季，業績題材有望獲得延續，並進一步增添亞股漲升動能。



張致寧指出，雖然亞洲市場今年暫不受外資青睞，但亞股在歷經指數拉回整理後，不論是本益比還是股價淨值比，均雙雙滑落至過去 15 年長期均值之下，對照美國股市估值已來到歷史新高區間，反而更加突顯亞股投資價值。

張致寧看好亞股同時集結經濟基本面、企業獲利面以及題材面等三面俱佳的優勢於一身，一旦國際雜音與不確定因素解除後，資金將陸續歸隊回流價值面具吸引力的亞洲市場。



