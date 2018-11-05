統一超Q3獲利年減1成 EPS仍創今年單季新高

超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (5) 日公布第 3 季財報，單季稅後純益 27.75 億元，年減 10.12%，每股純益(EPS)2.67 元，仍是今年單季高點，觀察獲利較去年同期衰退，主要是因關係企業和合資公司的挹注減少，實際上本業獲利仍維持成長。

統一超第 3 季合併營收為 630.04 億元，年增 9.99% 並創單季新高，毛利率 34.42% 也較去年同期增加 0.78 百分點，使營業利益來到 33.54 億元，年增 10.5%，不過，由於關係企業挹注減少，業外收益年減 34.67%，壓抑單季整體獲利表現。

就前 3 季來看，統一超合併營收為 1,831.81 億元，年增 10.71%，稅後純益 79.44 億元，年減 7.8%，EPS 7.64 元。

統一超說明，前 3 季受惠台灣 7-ELEVEN 本業佣金、鮮食和 CITY CAFE 的帶動，個體獲利仍持續穩健成長，轉投資事業體則有菲律賓 7-ELEVEN、悠旅生活 (台灣星巴克)、大智通和統一速達等持續表現良好，貢獻集團獲利。

其中，本業台灣 7-ELEVEN 今年適逢 40 周年，不斷推出創新店型引發討論話題，包括 X-STORE 科技概念店、未來形象店、複合店、特色門市，到近期發表的全台最大複合店高雄坎城門市等，均隨著店格不斷進化帶動來客。

轉投資事業中，統一速達受惠中秋節令和低溫配送需求增加，而星巴克則持續深化精品咖啡經營，並在會員經營上全面提升，有助挹注統一超獲利。

進入第 4 季，7-ELEVEN 將持續掌握聖誕節、跨年等重大節令商機，推出多元化的生活提案，並滿足國人冬季各式需求，期望再創銷售佳績。