小七複合店進化版來了 全台最大超商店點落腳高雄

2018 年適逢統一超 (2912-TW)40 周年，在陸續發表超商龍頭 7-ELEVEN 的科技、美妝、健身和烘焙等複合店型後，統一超今 (31) 日再度宣布，整合集團資源將於 11 月 1 日在高雄發表 7-ELEVEN 全新複合店型「坎城門市」，一口氣結合運動「BEING fit」、麵包「烘焙概念」和烤雞「21TOGO」三種型態，門市營業面積達 125 坪，為全台營業面積最大的複合店。

高雄坎城門市是 7-ELEVEN 複合店進化版，位於高雄三民區十全商圈，透過此店，統一超首度引進烤雞速食連鎖品牌 21PLUS 和 21 風味館，並成為統一集團全新品牌「21TOGO」。

統一超說明，21PLUS、21 風味館一向以烤雞稱霸市場，7-ELEVEN 將熱銷明星商品導入門市販售，單點價格在 39-199 元，不僅可滿足正餐需求，同時可藉由超商店點將原有的銷售觸角擴大。

另一方面，原有的「烘焙概念店」以全新風格亮相，成為超商麵包專門店；而「BEING fit」則是藉此首次進軍高雄。

統一超指出，坎城門市旁還有統一星巴克為鄰，此店代表流通事業再次發揮集團綜效，呈現更多元複合店面貌。

坎城門市主要是針對現代人的生活模式提供 24 小時的生活提案，從早餐、下午茶，到宵夜時段都有現烤麵包和烤雞等不同類型的商品選擇，消費者還可利用彈性時段到門市運動及健身，推翻傳統便利商店的定位。