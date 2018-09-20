499之亂不夠看 統一超ibon mobile證實將推277元4G吃到飽

在 499 之亂過後，又有一家電信業者祭出更殺的優惠，統一超 (2912-TW) 今 (20) 日證實，旗下 ibon mobile 自 26 日起將推出「ibon mobile 4G 上網 377」方案，上網吃到飽只要 377 元起，且於 12 月 31 日前申辦成功者，每月繳費再送 7-ELEVEN 購物金 100 元(共送 12 期)，也就是說，消費者申辦 1 年內加上購物金補助後，每月只要付出 277 元就可 4G 吃到飽。

統一超說明，追劇和遊戲熱潮持續發燒，此次是目標瞄準學生和上班族群，強打上網吃到飽只要 377 元起，除了 4G 上網吃到飽，也提供網內互打免費、網外 (含市話) 最多贈送 70 分鐘的優惠，預計將再吸引一波申辦熱潮。

日前網路上就盛傳 499 之亂後，有電信業者推出更划算的市場最低價 277 元 4G 吃到飽方案，而後，統一超也證實此為專屬統一集團的員工優惠，讓市場相當期待開放給一般大眾申請。

統一超 ibon mobile 屬於第二類電信業者，租用第一類電信業者系統提供服務，過去多是主打預付卡族群，此次強攻行動上網業務，勢必再引發一波市場討論話題，也成為挹注成長的另一波新動能。