記憶體需求降溫 南亞科10月營收67.26億元 近7個月新低

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (5) 日公布 10 月合併營收 67.26 億元，受到平均銷售單價下滑與需求放緩影響，營收月減 15.71%，年增 32.6%，為近 7 個月新低；前 10 個月累計營收 744.9 億元，年增 72.34%，續創歷年同期新高。

展望第 4 季，南亞科總經理李培瑛表示，受到美中貿易戰與 CPU 短缺影響，第 4 季 DRAM 需求相對前半年保守，目前現貨市場已走跌，預期第 4 季平均銷售單價可能微幅下滑、約在 5% 上下，惟貿易戰規模與延續時程尚未確定，DRAM 市場長期走勢仍須密切觀察。

李培瑛指出，各產品應用部分，PC 需求為目前唯一表現趨緩的應用，且由於第 3 季 DRAM 供應商增加投片量，南亞科已下修今年資本支出逾 1 成，明年仍得視國際局勢變化，預期價格將在合理範圍內緩跌。

南亞科第 3 季毛利率逼近 60%、達到 58.9%，而營益率突破 50% 達到 51%，雙雙改寫歷史新高紀錄，20 奈米與 DDR4 比重提升也有貢獻，本業獲利也創新高，稅後純益則是季增 13.8% 達到 128.72 億元，每股稅後純益 4.15 元；前 3 季每股純益達 10.23 元，大賺超過一個股本。