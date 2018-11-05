散裝航運旺季 慧洋-KY10月營收創新高 每股稅前賺0.32元

慧洋 - KY(2637)於今 (5) 日公告 10 月合併營收達 11.87 億元，以功能性貨幣計算，較去年同期成長 16.82%，創下歷史新高，自結單月稅前盈餘為 1.96 億元，以功能性貨幣計，較去年同期成長 6.84%，自結每股稅前盈餘為 0.32 元。累計前 10 月營收 107.23 億元，稅前盈餘為 13.24 億元，每股稅前盈餘為 2.15 元。慧洋 - KY 指出，10 月進入傳統散裝航運業旺季，加上散裝市場船舶供需結構好轉，運價可望穩定成長，此外，在中美貿易戰的不確定因素下，貿易商為使影響降至最低，也帶動貨品提前流轉，第四季旺季更旺。



此外，10 月有 3 艘船舶進行換約，租金調漲約 13.61%，預計今年度平均租金調漲約 15%~20% 議價空間，挹注營收成長。在新船交付方面，預計 11 月初將交付一艘新船，而在處分舊 船方面，公司也將持續尋找買家，期望能夠活化資產，並提升船隊在市場的競爭力。



展望 2019 年，慧洋 - KY 維持樂觀看法，明年預計將交付 4 艘新船，分別為兩艘 Supramax 及兩艘 Handy，皆為符合環保法規之節能新船，可望更進一步提升合約價格；由於散裝航運市供需趨於穩定，運價仍有上升空間，船價也隨之回溫，未來在處分舊船上可望有更佳的議價空間。

