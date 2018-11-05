智慧生產趨勢推動 工具機業產值連14紅 看好突破1400億元

經濟部統計處今 (5) 日發布產業經濟統計簡訊，顯示我國工具機業在智慧生產趨勢帶動下，去年工具機業產值達 1,365 億元，年增率由負轉正，成長 10%，達到連續 14 個月正成長紀錄，預計受全球機械自動化潮流持續影響，今年產值有望突破 1,400 億元。

統計處指出，今年 1-8 月工具機業累積產值為 968 億元，年增率達到 11.2%，雖然近期受美中貿易摩擦、匯率波動以及大陸傾銷調查等影響，產值成長走向趨緩，但受到自動化生產潮流的推進，仍看好今年產值突破 1,400 億元。

統計處分析，從主要產品觀察，綜合加工機、NC 車床、切削工具機零組件等工具機業為推升產值成長的主要貢獻來源，產值約佔整體 6 成。

其中在廠商積極推動客製化、智慧自動化發展之下，綜合加工機今年 1-8 月累計產值為 234 億元，年增 16.6%，達到連續 22 個月正成長的紀錄；另外市場回溫也導致切削工具機零組件及其他 NC 工具機今年累計產值年增率達 2.9% 和 20.2%。

根據統計處統計，在工具機業出口的部分，我國對美國、土耳其、印度和荷蘭出口皆大幅成長，今年 1-9 月出口產值為 27.32 億美元，年增達 13.3%，其中以對印度和荷蘭的出口成長力道最為強勁，分別年增 48.8% 和 47.1%。

儘管我國主要出口市場仍以中國大陸 (31.9%) 為首，但今年累計出口成長僅 6.6%，與去年年增 27.1% 相比大幅減少，顯示近年我國業者採取積極分散市場的布局策略，以平衡大陸近來投資趨緩的衝擊。