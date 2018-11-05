半數人口都有！這樣做遠離脂肪肝【張振榕醫師／破解健康密碼】

文／早安健康編輯部、張振榕醫師

隨著飲食西化、生活型態的轉變，脂肪肝成為台灣人最普遍的肝病，比例達 43％，其中男性上班族更高達 49％，儼然成為新國病。若置之不理，可能引發糖尿病、心血管疾病及多種癌症，千萬別輕忽！

脂肪肝對身體的危害？

肝膽腸胃科醫師張振榕說明，很多門診病人常會有誤解，認為脂肪肝是一種良性疾病，對身體不會有太大影響，但事實上脂肪肝是一種因為胰島素抗性較高，所導致的一種多系統性疾病。

脂肪肝可能引發的疾病

糖尿病

由於產生胰島素抗性，脂肪肝患者罹患糖尿病的風險會增加 5 倍。

心血管疾病

由於脂肪過多，脂肪肝患者罹患心血管疾病的機率也較高，連帶可能導致「急性心肌梗塞、腦血管病變、腦中風」等疾病發生，死亡率也因此提高。

多種癌症

研究發現，脂肪肝會引發諸多癌症，除了肝癌外，還包括：食道癌、胃癌、乳癌、腎臟細胞癌等。

張振榕醫師提醒，脂肪肝不是良性疾病，實際上它對身體有著非常長遠且廣泛的影響。

脂肪肝發生的原因？

張振榕醫師指出，台灣人之所以會罹患脂肪肝，還是與飲食及生活習慣最相關。他舉例，缺乏運動，長時間久坐的上班族，或本身喜歡攝取高油脂、高膽固醇飲食的族群，都是脂肪肝的高危險群。

導致脂肪肝的飲食

高油脂、高熱量、高膽固醇：油炸類、精緻澱粉等

高果糖：手搖飲料

張振榕醫師表示，缺乏運動又吃下過多熱量，就容易造成「中廣型肥胖」，腹部囤積過多脂肪，長期下來就可能導致脂肪肝。

脂肪肝如何預防？

想要遠離脂肪肝，張振榕醫師建議，從飲食及運動著手。

培養運動習慣：一般建議一周運動 5 天，每天至少 30 分鐘。

改變飲食習慣：

1. 足夠維生素 B 群

全穀類、糙米飯等都富含維生素 B 群，有助肝臟代謝。

2. 優質蛋白質

張振榕醫師建議，可以選擇白肉，例如：魚肉、雞肉或瘦豬肉等，都是很好的蛋白質來源。

3. 抗氧化蔬果

遵守彩虹五蔬果原則，一天至少要吃 3 至 5 種不同顏色的蔬果。因為蔬果當中含有大量植化素，能夠提供身體抗氧化物質，抵銷因脂肪肝所產生的氧化壓力。張振榕醫師特別推薦十字花科蔬菜，像是花椰菜、大白菜等，都是很好的抗氧化蔬果。

4. 硒及牛磺酸

魚貝類：牡蠣、蛤蜊及秋刀魚等都是富含硒及牛磺酸的食物，張振榕醫師表示，平時多攝取這些微量元素及必需胺基酸，能幫助提升肝臟的解毒能力，遠離脂肪肝的傷害。

來源：《早安健康》 2018 年 11 月

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