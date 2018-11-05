瘦的人也有脂肪肝，6指標自我檢查遠離癌【張振榕醫師／破解健康密碼】

文／早安健康編輯部、張振榕醫師
提到脂肪肝，大部分人會覺得是胖子才會有的疾病，但你知道嗎？根據統計，雖然肥胖者有 9 成機率出現脂肪肝，但值得注意的是，BMI 正常或偏瘦的人也是每 4 個當中就有 1 人有脂肪肝。究竟對於脂肪肝大眾還有什麼迷思呢？以下肝膽腸胃科醫師張振榕一次解析！
對脂肪肝的誤解？
迷思 1：「我體重很正常，我是一個瘦子，不會得脂肪肝。」
張振榕醫師表示，在門診當中最常見到的迷思，就是患者認為只有胖的人才會罹患脂肪肝，但其實這是誤解。根據統計，瘦的人當中也有一至三成有脂肪肝。他提醒，若是飲食熱量攝取過多、嗜吃高糖分甜食又運動不足，即使體重正常，還是可能得脂肪肝。
迷思 2：「脂肪肝是良性疾病，沒什麼大礙。」
脂肪肝很普遍，所以有患者會認為幾乎大家都有，而且又是良性疾病，應該沒什麼太大問題，但這也是錯誤認知。
張振榕醫師指出，脂肪肝並非良性疾病，它可能造成代謝症候群、糖尿病、心血管疾病，甚至罹癌的機率也會提高，實際上是很多疾病的前驅，甚至是多系統疾病的開端。
迷思 3：「脂肪肝老了就會自己痊癒。」
年齡並非決定脂肪肝的唯一因素，張振榕醫師說明，台灣的流行病學雖然顯示，超過 65 歲以上的民眾脂肪肝的比例有下降趨勢，這代表的可能是部分 65 歲以上老年人體重較輕，或因為飲食習慣改變，食量逐漸變小，所以造成統計顯示的比例較低。
但張振榕醫師強調，脂肪肝的致病機轉極其複雜，並非由單一一個年齡因素就可決定一切，還包括個人體質、遺傳因素；飲食及運動習慣，甚至腸胃益生菌多寡，都可能影響脂肪肝的狀態。
此外，有些患者在 65 歲以後，因為飲食習慣變差或腸胃道菌叢改變等原因，脂肪肝的比例反而可能上升。
脂肪肝的好發族群？
根據統計資料顯示，脂肪肝的好發族群以年齡及性別而言，可歸納出下列 5 種：
1. 男性
2.40 至 65 歲
3. 缺乏運動者
4. 中廣型肥胖者
5. 飲食過油過糖
而若身體有下列 4 種狀況，也要多加注意可能併發脂肪肝：
1. 三酸甘油脂過高
2. 膽固醇過高
3. 高血壓
4. 高血糖
脂肪肝的前兆？
張振榕醫師表示，80% 至 90% 的脂肪肝沒有症狀，也就是說我們平時很難自行察覺。而有少數患者會因脂肪肝過於嚴重導致肝臟發炎，此時可能出現疲勞倦怠、食慾不振或皮膚搔癢等症狀，因此就醫才發現有脂肪肝。
雖然脂肪肝沒有症狀，但張振榕醫師說，仍能透過檢視日常習慣及身體狀況，早期警覺自己是否為高危險群。
脂肪肝自我檢測
- 缺乏運動
- 飲食習慣：高油脂、高膽固醇、嗜喝手搖含糖飲料
- 膽固醇過高
- 三酸甘油脂過高
- 血糖過高
- 中廣型肥胖者：四肢纖細、腹部肥胖
張振榕醫師指出，中廣型肥胖表示內臟脂肪過多，同樣是脂肪肝的高危險群，要特別注意。他也提醒，若符合上述狀況應盡速就醫檢查，才能早期發現早期治療。
來源：《早安健康》 2018 年 11 月
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