瘦的人也有脂肪肝，6指標自我檢查遠離癌【張振榕醫師／破解健康密碼】

文／早安健康編輯部、張振榕醫師

提到脂肪肝，大部分人會覺得是胖子才會有的疾病，但你知道嗎？根據統計，雖然肥胖者有 9 成機率出現脂肪肝，但值得注意的是，BMI 正常或偏瘦的人也是每 4 個當中就有 1 人有脂肪肝。究竟對於脂肪肝大眾還有什麼迷思呢？以下肝膽腸胃科醫師張振榕一次解析！

對脂肪肝的誤解？

迷思 1：「我體重很正常，我是一個瘦子，不會得脂肪肝。」

張振榕醫師表示，在門診當中最常見到的迷思，就是患者認為只有胖的人才會罹患脂肪肝，但其實這是誤解。根據統計，瘦的人當中也有一至三成有脂肪肝。他提醒，若是飲食熱量攝取過多、嗜吃高糖分甜食又運動不足，即使體重正常，還是可能得脂肪肝。

迷思 2：「脂肪肝是良性疾病，沒什麼大礙。」

脂肪肝很普遍，所以有患者會認為幾乎大家都有，而且又是良性疾病，應該沒什麼太大問題，但這也是錯誤認知。

張振榕醫師指出，脂肪肝並非良性疾病，它可能造成代謝症候群、糖尿病、心血管疾病，甚至罹癌的機率也會提高，實際上是很多疾病的前驅，甚至是多系統疾病的開端。

迷思 3：「脂肪肝老了就會自己痊癒。」

年齡並非決定脂肪肝的唯一因素，張振榕醫師說明，台灣的流行病學雖然顯示，超過 65 歲以上的民眾脂肪肝的比例有下降趨勢，這代表的可能是部分 65 歲以上老年人體重較輕，或因為飲食習慣改變，食量逐漸變小，所以造成統計顯示的比例較低。

但張振榕醫師強調，脂肪肝的致病機轉極其複雜，並非由單一一個年齡因素就可決定一切，還包括個人體質、遺傳因素；飲食及運動習慣，甚至腸胃益生菌多寡，都可能影響脂肪肝的狀態。

此外，有些患者在 65 歲以後，因為飲食習慣變差或腸胃道菌叢改變等原因，脂肪肝的比例反而可能上升。

脂肪肝的好發族群？

根據統計資料顯示，脂肪肝的好發族群以年齡及性別而言，可歸納出下列 5 種：

1. 男性

2.40 至 65 歲

3. 缺乏運動者

4. 中廣型肥胖者

5. 飲食過油過糖

而若身體有下列 4 種狀況，也要多加注意可能併發脂肪肝：

1. 三酸甘油脂過高

2. 膽固醇過高

3. 高血壓

4. 高血糖

脂肪肝的前兆？

張振榕醫師表示，80% 至 90% 的脂肪肝沒有症狀，也就是說我們平時很難自行察覺。而有少數患者會因脂肪肝過於嚴重導致肝臟發炎，此時可能出現疲勞倦怠、食慾不振或皮膚搔癢等症狀，因此就醫才發現有脂肪肝。

雖然脂肪肝沒有症狀，但張振榕醫師說，仍能透過檢視日常習慣及身體狀況，早期警覺自己是否為高危險群。

脂肪肝自我檢測

缺乏運動

飲食習慣：高油脂、高膽固醇、嗜喝手搖含糖飲料

膽固醇過高

三酸甘油脂過高

血糖過高

中廣型肥胖者：四肢纖細、腹部肥胖

張振榕醫師指出，中廣型肥胖表示內臟脂肪過多，同樣是脂肪肝的高危險群，要特別注意。他也提醒，若符合上述狀況應盡速就醫檢查，才能早期發現早期治療。

來源：《早安健康》 2018 年 11 月

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