〈APG評鑑開幕〉國家代表隊受評名單全都露 金融業10家銀行應考 台北101也入列

亞太防制洗錢組織 (APG) 對台灣第 3 輪相互評鑑今 (5) 日正式登場，共有百家政府單位、民間機構合組國家代表隊受評，而外界最關注的金融機構受評名單也全數曝光，此次共有 10 家銀行、農業金庫，1 農會、2 家證券商、2 家保險業受評。此外，房仲業永慶房屋、台北 101 大樓、家扶基金會等也都在受評名單之列。

APG 的洗錢防制評鑑範圍相當全面，跨公、私部門與金流相關各領域。經統計，此次受評公部門在 37 個以上，包括司法院、法務部、金管會、中央銀行、經濟部、內政部等；私部門的金融機構、會計師、律師、不動產經紀業、會計師、非營利組織至少 56 個，加總共有近百家政府單位及民間機構組成「國家代表隊」。

此次受評鑑的金融業，以銀行為主，除了今天首日打頭陣的兆豐銀行、匯豐銀行以外，11/7 將評鑑中國信託、上海銀行、銀行公會；11/12 將評鑑永豐銀行、台北富邦銀行；11/13 將評鑑玉山銀行、渣打銀行、輸出入銀行；11/14 將評鑑第一銀行、農業金庫、樹林農會。

而證券及保險業部分，各評鑑兩家公司，11/12 評鑑凱基證券、元大證券及券商公會；11/13 評鑑國泰人壽、台灣人壽。

政府部門受評單位自內政部、外交部、司法院、經濟部、法務部、央行、金管會、財政部、交通部、國安局、海洋委員會、文化部、勞動部、漁業署、衛福部、陸委會等一字排開；其中，金管會、財政部及內政部、司法院、法務部尤其是重點受評單位，這些部會的各局處幾乎都是輪流接受評鑑，金管會周邊單位包括：證交所及櫃買中心也要接受評鑑。

此外，民間金流部分，APG 挑了中華民國金銀珠寶商業同業公會、台北市金銀珠寶商業同業公會兩大公會；台北 101 大樓為我國觀光熱點，可兌換 7 種外幣，也在受評之列。

行政院洗防辦表示，第 3 輪相互評鑑受評內容包括：洗錢與資恐風險、國際合作、金融與非金融事業或人員主管機關監理與私部門執行防制洗錢及打擊資恐情形、防制法人及法律協議遭洗錢及資恐濫用與取得實質受益權資訊、洗錢及資恐資訊取得運用、洗錢犯罪活動調查與起訴、犯罪所得沒收、資恐活動的調查與起訴、防制恐怖分子組織濫用非營利組織、防制大規模毀滅性武器擴散等 11 項法制架構與實務執行成果。

APG 將在 11 月 16 日提出初評報告，評鑑結果分為「一般追蹤」、「加強追蹤」、「加速加強追蹤」，若評等不佳，不僅重創台灣形象、波及金融機構海外業務，民眾資金匯出匯入也會大受影響，「後果相當嚴重」，因此評鑑以拿到「一般追蹤」評等為目標。

但若初評不如預期，明年 3 月與評鑑團「面對面會議」時，台灣仍可提出新證據爭取加分，最終的評鑑報告將在明年 7 月 APG 大會公布確認。