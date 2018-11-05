台股盤前－月線反壓兵臨城下 美股反彈又止步 小心短多下車

美中領導人熱線，貿易紛爭再現曙光，台股上週重返 9900 點大關，終場收在 9906.59 點，單周大漲達 417 點，終於告別週線連四黑的窘境，不過，科技股週五反彈止步，因為蘋果領跌，美股四大指數結束連三漲，法人表示，9900 點為台股近期壓力區，上檔套牢賣壓仍重，由於本周美國期中選舉即將登場，美中貿易戰仍在進行，建議投資人仍應審慎以對，切勿追高。

外資回頭加碼台股，上周天天買超，累積買超 198.35 億元，帶動台股連漲 5 日，終結連四周收黑，加權指數重返 9900 點大關，距月線僅一步之遙。

蘋果受到手機銷售不佳、財測失利影響，週五股價應聲重挫 6.63%，美股道瓊指數下跌 109.91 點，或 0.43%，收 25270.83 點。那斯達克指數下跌 77.06 點，或 1.04%，收 7356.99 點。S&P 500 指數下跌 17 31 點，或 0.63%，收 2723.06 點。費城半導體指數下跌 18.92 點，或 1.50%，收 1239.16 點。

今天觀盤重點，行政院積極推動第五代行動通訊（5G）垂直產業應用網路，有意在 2020 年育成至少一家國家級 5G 系統整合公司，鴻海、明泰、中磊、正文都表態有興趣，是否反映在股價上，值得關注。

其中，鴻海現金減資二成後，股價上周起跌深反彈，外資已連四個交易日買超，合計 2.4 萬餘張，推升鴻海上周五股價以 81 元作收，累計近一周上漲 6.3%，表現優於大盤。

蘋果未來不再公布 iPhone 銷量，引發投資圈一片譁然，外資摩根大通、野村證券最新分析指出，蘋果此舉勢不利供應鏈，不過個股表現分化，首選「高防禦性、技術利基性的好公司」，台灣相關如台積電、大立光等，仍是中長線首選。

法人分析，依照近日台股反彈態勢看，跌幅較深的被動元件、記憶體、虛擬貨幣相關的 ASIC 服務公司、二極體與資本支出相關自動化設備等次產業的反彈力道較強，但由於這些次產業的基本面和展望雜音較多，後續反彈力道是否能進一步延續，值得關注。

整體來說，目前月線反壓約 9950 點，上檔還有層層套牢賣壓，包括：風險係數多空分界線約 10033 點、及 10 月 11 日台股重挫 660 點所形成的跳空缺口上緣約 10450 點，因套牢賣壓仍重，近期不少個股已有 2-3 成漲幅，小心短多下車，漲多個股不建議再追價，回檔再介入。