全家砸13億佈局冷凍物流 推微料理「媽媽煮藝」 業績看增兩成

全家 (5306) 看好晚餐自煮風潮，繼去年推出「剪刀經濟」微料理，今日再宣佈整合旗下自有品牌 FamiyMart Collection（FMC）覆熱即食產品線，推出全新品牌「媽媽煮藝」，首波共推出 36 項覆熱即時料理，其中晚餐品項佔比約 6 成，積極搶攻晚餐商機。全家表示，看好此波的「媽媽煮藝」微料理商機，與永豐餘生技共同研發 5 款少添加冷凍家常菜，預計在年底前有望通過 Clean Label 潔淨標章審查，成為便利商店首款通過認證的覆熱即食菜餚，有望帶動整體冷凍食品業績成長兩成。



根據經濟部統計，去年台灣冷凍調理食品市場規模超過 240 億，成長幅度大；全家銷售數據亦顯示，電商平台「全家行動購」冷凍即時覆熱商品業績連三年倍數成長。全家商品本部本部長黃君毅表示，正因為看好此一長期趨勢，因此到今年底將累計投入 13 億，佈局冷凍食品生產供應鏈，包括擴建冷凍食品產線、低溫物流、擴增店舖冷凍空間。



全家鮮食部部長黃正田表示，現代人工作忙碌，無法花太多時間處理食材、料理三餐，去年推出使用剪刀拆開即食的覆熱料理系列，帶動冷凍調理食品業績成長一成，且發現銷售時段集中於晚餐、宵夜時段，顯示覆熱即食料理正在晚餐消費市場崛起。



而在冷凍食品及物流佈局部分，黃君毅認為，冷凍食品具備易保存、簡單覆熱即可食用的特性，因此，全家四年前即展開冷凍商機佈局，也是目前唯一可冷凍店取的便利商店通路；旗下電商平台全家行動購導入數百項冷凍生鮮和覆熱即食食品，民眾下單後即可至店舖取貨，冷凍店取自 2014 年至今銷售業績連年翻倍成長，佔全家行動購全年業績 25%。



黃君毅表示，冷凍食品可望成為下一波超商鮮食動能，因此目前多面項展開商機佈署，包括商品組合擴充、生產基地擴建、冷鏈配置、服務型冷凍商流運能提升。



明年北中南三大鮮食廠將會陸續增加冷凍食品產線，岡山物流中心年底將稼動，擴充低溫商品配送產能。

