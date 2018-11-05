印度移民把啤酒賣到全世界

卡倫．比利墨瑞 Karan Bilimoria

當年還在劍橋大學法律系就讀時的作者，某天晚上坐在一家傳統的英國酒吧，想著究竟該點一杯有很多泡沫的淡啤酒，還是高濃度的麥芽啤酒，他渴望創造一種能和食物，尤其是和來自印度家鄉的辛辣咖哩完美搭配、更均衡的啤酒。

他想要某種清涼清爽但喝起來又很順口的啤酒，於是開始嘗試混合當時市場上的啤酒，希望找到合適的混合比例。他和劍橋馬球隊參訪印度時，發現一個能讓自己獲取一些商業經驗的機會：在英國販售印度製造的馬球槌。在一次偶然的機會下，他接觸到印度最大的獨立釀酒商，之後他就和對方的釀酒師合作，找出合適的啤酒配方，然後回到英國，開著破舊的雪鐵龍轎車，四處向印度餐館推銷自己的啤酒。

最終，由於印度釀酒廠再也無法應付持續成長的銷售，眼鏡蛇啤酒將生產轉移到英國。然後，在公司經歷作者所說的三個「生存」危機後，摩紳庫爾斯釀酒公司在 2009 年同意與眼鏡蛇啤酒成立合資企業，眼鏡蛇啤酒現在銷往幾乎所有歐盟國家，以及日本、加拿大和澳洲。

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〈2018 全球執行長 100 強〉

來源：《哈佛商業評論》 2018 年 11 月

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