湯瑪斯．李 Thomas H. Lee

安琪拉．達克沃斯 Angela L. Duckworth

結合熱情與毅力的恆毅力，能預測人在許多高度要求的領域是否成功。醫療照護產業是個絕佳案例，醫師與護理師的恆毅力拯救了許多生命。但今日提供優質照護變得極為複雜，沒有單一醫護人員能獨立完成所有工作。優良的照護仰賴從不停止追求進步的恆毅力團隊，以及在整個供應體系展現恆毅力的機構組織。在這篇文章中，暢銷書《恆毅力》（Grit ）作者達克沃斯與臨床醫師暨醫療照護權威李，描繪了醫療照護產業中組織恆毅力的新模式。第一步是要聘用具備恆毅力的人，也就是那些熱愛自己的工作，不斷追求改善，面對挫折充滿復原力的人。他們專一的決心，源於清楚的個人目標層級，在其中，短期目標支持頂層的目標，而頂層目標提供他們所有作為的指引。想具備恆毅力，組織必須擁有同樣明晰的優先順序，它們的頂層目標與員工的頂層目標也必須一致。它們也會努力培養恆毅力，方法像是設定高標準，提供人們持續學習成長所需的資源、支持與信任，以及建立促進頂層目標的社會規範。雖然其他領域組織的目標或許不同，它們同樣也能應用本文中提出的恆毅力組織原則。

更多內容請見 2018 年 11 月《哈佛商業評論》全球繁體中文版

〈2018 全球執行長 100 強〉

來源：《哈佛商業評論》 2018 年 11 月

更多精彩內容請至 《哈佛商業評論》