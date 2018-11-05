〈APG評鑑開幕〉百家政府單位、民間機構組國家隊受評 首日4家打頭陣

亞太防制洗錢組織 (APG) 今 (5) 日展開為期兩周的對台灣第 3 輪相互評鑑，受評公部門包括司法院、法務部、金管會、央行等 37 個以上；私部門包括：金融機構、會計師、律師等多達 56 個以上。首日由勤業眾信、資誠聯合會計師事務所、兆豐銀行和匯豐銀行等四個單位打頭陣受評。

行政院長賴清德表示，我國為建立透明金流秩序，落實法遵文化，陸續完成刑法沒收新制、洗錢防制法、資恐防制法、國際刑事司法互助法、公司法、財團法人法修定，在兆豐遭美裁罰案後，全力改正不足，對各公、私部門貢獻給予極高肯定。

APG 對台灣洗錢防制大考今天登場，此次評鑑團 9 人來台，由亞太防制洗錢組織秘書處及美國、南韓、印尼、巴基斯坦、泰國、埃及等國代表共同組成。

各界最重視的「國家代表隊」受評單位，在考前各界焦點都集中在金融業身上，但最終 APG 的洗錢防制評鑑範圍相當全面，橫跨公、私部門與金流相關各領域。經統計，受評公部門在 37 個以上，包括司法院、法務部、金管會、中央銀行、經濟部、內政部等；私部門的金融機構、會計師、律師、不動產經紀業、會計師、非營利組織至少 56 個，加總共近百家政府單位及民間機構組成。

今日評鑑開幕式後旋即展開評鑑，由私部門勤業眾信、資誠聯合會計師事務所、兆豐銀行和匯豐銀行等四個單位在第一天打頭陣。

第 3 輪相互評鑑受評內容廣泛，包括：洗錢與資恐風險、國際合作、金融與非金融事業或人員主管機關監理與私部門執行防制洗錢及打擊資恐情形、防制法人及法律協議遭洗錢及資恐濫用與取得實質受益權資訊、洗錢及資恐資訊取得運用、洗錢犯罪活動調查與起訴、犯罪所得沒收、資恐活動的調查與起訴、防制恐怖分子組織濫用非營利組織、防制大規模毀滅性武器擴散等 11 項法制架構與實務執行成果。

賴清德致詞表示，社團法人法在立法院審查中，而在強化洗錢體制方面，行政院洗錢防制辦公室成立後也積極協調各公、私部門落實推動相關法制與政策的執行，我國在兆豐案後，全力改正不足，近幾年的努力也有長足進展。

賴清德強調，防制洗錢攸關國家整體金流秩序與國際聲譽，需要全體國人共同持續努力，不僅要爭取評鑑好成績，更讓台灣大步向前邁進與國際接軌，國家、產業及民眾都會因洗錢防制工作的具體落實、阻絕不法金流，感受到金流秩序穩定的好處，也期勉台灣成為信譽評等優良的亞太地區典範。

法務部長蔡清祥也到場致詞，他表示，法務部是一個防制洗錢跟資恐的部會，負責法制架構的工作，這段期間法務部努力做相關法律的修正及制定，上周洗錢防制法及資恐防制法已三讀通過修正，馬上就要實施，另外也要配合公司透明治理的理念，協助推動公司法修正、配合修正刑法擴大沒收、制定國際司法互助法及財團法人法。

蔡清祥指出，執法方面，也著重在八大鉗制犯罪，針對：毒品販運、貪汙、詐欺、組織犯罪、地下匯兌等不法行為，要求執法機關權力追查金錢流向，未來還要加強修法與執法。

蔡清祥強調，此外，必須提防國際恐怖組織利用台灣體系來募集資金或以我國成為籌劃恐怖攻擊的中繼站，因此不能鬆懈，尤其是資金追查。

洗錢防制辦公室表示，我國在籌備第 3 輪相互評鑑，從健全法制、金融監理、有效執法、強化協調等進行全面且深入準備，將帶領公、私部門全力衝刺讓評鑑團認同台灣推動洗錢防制工作的努力，以爭取我國最高榮譽。