〈鉅亨看世界〉區塊鏈供應鏈展望

轉眼間，區塊鏈產業迎來了它十歲的生日，這個曾經被稱作第四次工業革命的創新技術為各種產業帶來了不同面向的革新與應用，如區塊鏈追本溯源能的能力為食品或鑽石產業帶來了透明度，它身分驗證的能力也為金融產業帶來更好的解決方案。

不過，根據一份研究報告表明，區塊鏈最多產的應用之一預計將出現在供應鏈產業。數據顯示，供應鏈產業的區塊鏈應用市場將在 2019 年至 2023 年間以 78.39% 的複合年增率增長，區塊鏈運用在供應鏈的加密管理系統中將帶來更多價值，更有助於提高效率並減少盜竊。

報告指出，帶來市場成長的關鍵動能將是與貨物盜竊和操作失誤相關的風險。這些擔憂在國際市場中的影響尤為顯著，隨著貿易全球化，全球海運貿易逐漸普遍化，需要更強大的供應鏈，以減少貨物在運輸過程中被盜竊的可能性。

全球化海運貿易昌盛，貨物運輸中的竊盜情況屢見不鮮 (圖: AFP)

僅在 2016 年，全球就有大約 220 起武裝搶劫和海盜行為的事件。因此，具有改進連通性的新物流管理系統，尤其是基於區塊鏈技術的新物流管理系統，能有效減少盜竊。

報告中指出:「該技術可以幫助供應鏈中的不同利益相關者減少貨物盜竊，因為區塊鏈技術一但記錄便無法更改的特性能有效避免數據遭到竄改。此外，也有利於托運人追蹤或是溯源整個運輸鏈。這些因素皆有助於增長。」

另一方面，全球供應鏈對區塊鏈需求的不斷增長也將增加區塊鏈即服務 (BaaS) 產品的需求。提供 BaaS 的供應商為企業設置了區塊鏈連接節點，為客戶進行基於區塊鏈的供應鏈後台管理。IBM(IBM-US)、微軟 (MSFT-US) 和甲骨文 (ORCL-US) 皆提出了 BaaS 的解決方案，線上零售巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 也已經為企業推出了 BaaS 解決方案。