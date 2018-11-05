【大慶證券】盤前分析－台股短線轉強  聚焦中小型績優股



◆盤勢分析

美國就業市場亮眼，10 月非農業新增職位 25 萬個，遠高於預期的增加 19 萬個，另外失業率維持 3.7%，是 1969 年 12 月以來的最低位，平均每小時工資年增 3.1%，也是 2009 年以來的新高，然而雖經濟數據仍佳，但蘋果下跌 6.63%，拖累科技股漲勢，使美四大指數上週五全數走跌，其中以費半下跌 1.5% 跌幅最高。市場上多空訊息混雜，且美國即將於 11/6 舉行期中選舉，短期不確定因素較多，目前市場預期民主黨、共和黨各掌一個院的機率較高，在選舉結果出爐前，美股走勢應不至於有太大變化，四大指數只要 10/31 的向上跳空缺口未遭填補，短多行情不變。

美中領導重啟談話，川普更表示雙方討論順利進行，舒緩市場對美中貿易的緊張情緒，激勵上週五亞股全數勁揚，陸股、日股、韓股漲幅均達 2.5% 以上，帶動台股再次走升，上漲 61 點收在 9906 點，成交金額 1539 億。集中市場雖在月線前止步，但量能進一步提升，從週線角度來看，更是量增吞噬前週實體黑 K，多頭氣勢延續，短線指數有望續強，櫃買市場走勢更為強勁，連兩日量增上漲收復月線，KD 指標持續走揚，另外受惠美元指數轉弱，台幣盤中大升約 2.4 角，短線資金動能回升，亦有助多頭氣勢續旺。不過考量台灣經濟成長力道下滑、集中市場長期均線下彎，無論是基本、技術面均仍有隱憂存在，因此短線多頭氣勢雖強，但仍需謹慎以對，不宜過度樂觀，研判本週區間將落在 9700 至 10200 點之間。

經過連兩日上漲，部分類股漲勢出現疲態，被動元件的華新科雖仍以漲停作收，但國巨盤中一度由上漲 9.7% 拉至平盤之下，另外矽晶圓族群也有同樣情形，環球晶、中美晶大漲 4.9% 之上，但台勝科終場收黑，走勢開始出現分歧。反觀蘋果雖盤後大跌 6.48%，但部分蘋概股不旦盤中跌幅收斂，甚至逆勢大漲，如大立光、華通等，另外如電動車的貿聯 - KY、和大，IC 設計相關的世芯 - KY、祥碩等也都有表現。因此整體來看，在台股多頭氣勢轉強之際，盤面可用之兵眾多，但仍以展望、財報佳的績優股較受市場青睞，股價也相對更具續航力。考量短線上櫃買市場較為強勢，可以中小型股作為操作焦點，聚焦明年展望樂觀，且財報表現佳的族群，如電動車、部分蘋概股、5G 相關等，嚴守停損停利靈活操作。