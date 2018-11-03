吾道不孤 不是只有亞馬遜和蘋果看淡年底購物季

距感恩節黑色星期五只剩下 3 個星期。但對於大型消費性企業來說，今年是否會是一個黯淡的星期五？

蘋果 (AAPL-US) 週四 (1 日) 在發布財報時警告其假日銷售將低於預期。在它之前，亞馬遜 (AMZN-US) 對第 4 季前景展望一樣保守看待。

這兩家公司過去眾週知地對前景展望都非常謹慎地對待。他們可能只是把標準設低點，希望屆時能夠輕鬆超越目標，並最終得到華爾街的肯定。

部分專家仍在預測今年的假日購物暴利產業，特別是對於行動和電子商務零售商。

軟體巨頭 Adobe (ADBE-US) 週四公佈其年度購物季網購預測，並預測數位銷售額將比去年同期成長近 15%，達到創紀錄的 1241 億美元。

全國零售聯合會 (NRF) 預計，與去年相比，包括實體店面難內的整體零售額將成長 4.3% 至 4.8%，略高於過去幾年的平均支出成長率。

不過，看看最近公布財報的消費性設備企業、零售商和餐館，都不約而同地顯示出一種令人不安的趨勢：蘋果和亞馬遜並不是唯一讓投資人對低於預期的展望感到驚訝的企業。

艱苦經營的運動相機製造商 GoPro (GPRO-US) 、漢堡連鎖店 Shake Shack (SHAK-US) 和電子遊戲領導者 Electronic Arts (EA-US) 均下調展望預測。

郵輪營運商 Royal Caribbean (RCL-US)、連鎖酒店業主希爾頓 (HLT-US) 和主題公園營運商 Six Flags (SIX-US) 也一樣，它們都認為消費者可能會開始減少旅遊。

玩具製造商孩之寶 (Hasbro) (HAS-US) 的第 3 季財報同樣令人失望，並且市場擔心它和競爭對手 Mattel (MAT-US) 在玩具反斗城關門後的今年聖誕節能有多好的表現。

當然，零售和消費領域總是有贏家和輸家。由於新推出的「碧血狂殺 2 (Red Dead Redemption 2)」遊戲，EA 競爭對手 Take-Two (TTWO-US) 業績正紅。星巴克 (SBUX-US) 和 Dunkin (DNKN-US) 的客戶流量都上升了。

儘管現在顯然就放棄第 4 季並宣布今年假日購物季玩完了可能還太早，但由美國企業近日的各種早期跡象卻讓人看不出有足以讓人欣喜的前景。