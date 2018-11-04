馬拉松／72歲吉貝島主熱愛三鐵跑全馬被關門全因太美了

▲「第 2 屆菊島澎湖跨海馬拉松」，72 歲吉貝島主古競祥參加 42 公里組。（圖／鍾東穎攝, 2018.11.04） ▲「第 2 屆菊島澎湖跨海馬拉松」，72 歲吉貝島主古競祥參加 42 公里組。（圖／鍾東穎攝, 2018.11.04）

被譽為「地表最強島主」的 72 歲澎湖吉貝島主古競祥今 (4) 日參加「第 2 屆菊島澎湖跨海馬拉松」，身為三鐵愛好者但今天參加全馬 42K 組「被關門」，古競祥直呼，「沿途風景太美了，停下來拍照玩太久，來不及在限時內回來。」



交通部觀光局「探索台灣 10 + 島」活動，今年徵選的 10 大魅力島嶼島主，72 歲的古競祥是 351 位報名者中最年長的，他曾任雪霸國家公園解說志工，也相當熱愛運動，曾泳渡日月潭 7 次，去年橫渡長江，還是超級鐵人分齡冠軍，最終脫穎而出成為吉貝島主。



首次到澎湖來參加全馬賽，古競祥表示，「參加超過 30 幾個賽事，這裡可以跨海，不用折返，沿途風景很美，跑起來很有趣。」



不過就因為如此古競祥趕不及在時限內回到終點「被關門」，他直呼，「風景太漂亮了！一直拍照玩太久，忘記時間不夠跑回來，不過沒上回收車，邊跑邊走還是堅持完賽。」笑說原本目標就是好玩為主但沒想到被關門。



「很晚才覺醒。」古競祥年過半百 54 歲才開始運動，他坦言看到長輩們衰老過程覺得感慨，不希望自己老了只能坐在輪椅上，行動不便，開始慢慢養成運動習慣，到現在熱愛三鐵，未來也計畫把賽事帶到吉貝島。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』