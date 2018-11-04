〈觀察〉虛擬通貨規範 主管機關應考量兩大主軸平衡

比特幣等虛擬通貨浪潮銳不可擋，政府要如何管理，始終是市場熱議話題，普華商務法律事務所金融產業服務合夥律師梁鴻烈認為，主管機關除參考自律公約外，也要顧及如何在保護消費者權益及維持市場健全發展中找到平衡點。

梁鴻烈認為，為讓虛擬通貨在台灣蓬勃發展，除主管機關監理機制外，業者與企業更應主動向主管機關資訊通報回饋機制，讓主管機關能夠充分掌握虛擬通貨業務的風險，共同制定合宜且能協助業者成長的規範。

相較法律適用彈性較高的英美法系國家，日本和台灣等大陸法系國家，在創新和科技的立法過程當中，可能難度偏高，台灣雖已成立自律組織，集結各家業者、彙總國際間規範，並擬定虛擬通貨交易所的自律公約，惟其自律公約的有效性，仍需靠自律組織是否有約束力。

為避免虛擬通貨遭不當使用，變成洗錢管道，立法院 2 日三讀通過「洗錢防

制法」修正案，將虛擬通貨平台與交易業者納入管理。

事實上，鄰近的日本與香港早就意識到虛擬通貨的崛起，並提早立法規範。

其中，日本是全球第一個對虛擬通貨立法的國家，PwC 日本合夥人鈴木智佳子表示，從 2014 年日本最大的交易平台 Mt. Gox (Mount Gox or MTGOX) 倒閉後，為控管風險，即針對虛擬通貨訂定法令規範，除了最基本的身分驗與交易監控外，就連業者登記與取得營業執照也列入納管範圍，2017 年起，更進一步要求必須將虛擬通貨的交易列入財報中。

香港則是在區塊鏈技術中，發展幣幣交易的可溯性，進行幣幣交易之風險評分，藉此降低虛擬通貨相關風險。

PwC 香港合夥人楊益驊認為，市場對虛擬通貨風險擔憂主要是，虛擬通貨交易沒有國界限制，容易衍生出資恐、暗網市場 (Darknet Market)、詐欺等風險，而幣幣交易的風險評分，可降低市場對於虛擬通貨風險的疑慮。