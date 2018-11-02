老行庫接軌金融科技 函證區塊鏈化確保資料完整、降作業成本

老行庫接軌科技新趨勢，台灣企銀與第一銀行紛紛導入區塊鏈技術，並應用在金融函證與相關匯款作業技術上，確保資料正確與完整性，並降低傳統人工作業所需的成本。

包括台灣企銀與第一銀行已陸續加入財金公司的「函證區塊鏈」，將區塊鏈技術應用在金融函證，透過區塊鏈分散式帳簿不易偽造與不可否認的特性，將銀行函證數位化，會計師與企業員工只要登入系統即可申請辦理金融函證，不必到郵局臨櫃郵寄。

銀行主管表示，現行函證採行紙本郵寄方式寄送，途中可能會出現資料遺失，甚至資料遭竄改的風險，傳統紙本函證作業時間約 2 到 3 週，會計師無法即時掌握進度，對銀行而言相當耗費作業時間與人力成本。

銀行主管表示，將函證從人工作業導入區塊鏈，可縮短會計師事務所向各銀行申請函證的作業流程，並提高銀行回覆效率。

銀行主管表示，函證區塊鏈模式無法修改交易紀錄，且交易紀錄將完整記載在區塊鏈軌跡，不僅可確保資料正確，相關單位也可透過區塊鏈交易軌跡掌握執行狀況，確保資料完整與正確性。

除了函證作業，一銀也將區塊鏈技術導入匯款交易，新建置的「外勞匯款區塊鏈平台」，協助人力仲介公司與業務合作銀行查詢在台工作外勞的匯款紀錄，確保每一筆匯款都可完整如實的匯至外勞帳戶。

