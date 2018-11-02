連續第四季下滑！全球智慧型手機Q3銷量年增率下降6%

根據國際數據公司（IDC）的數據，全球智慧型手機供應商在 2018 年 Q3 共出貨 3.552 億部，年增率下降 6.0％。這是全球智慧型手機市場連續第四個季度出現年增率下降，這樣的數據令不少人對智慧型手機未來的市場前景表示懷疑。

目前，儘管三星依然占據全球智慧型手機市場的最大市佔率，但從 2018 年第第一季開始，三星的市場市佔率呈不斷縮減趨勢。

IDC 的分析指出，三星是市場市佔率最大的智慧型手機供應商，占第第一季出貨量的 20.3％，本季度三星的所占市場市佔率年增率下降 13.4％，在很大程度上影響了全球智慧型手機的銷量的整體情況。

此外，「中國作為智慧型手機的最大消費國，占全球出貨量近三分之一，但整體的消費支出一直在下降。」IDC 全球行動設備追蹤器項目副總裁 Ryan Reith 表示。

事實上，中國的智慧型手機市場自 2017 年第第二季以來一直在下滑，2018 年上半年下跌了 11％，第第三季是中國市場連續第六個季度出現萎縮。

儘管整個智慧型手機市場表現低迷，但華為 2018 年 Q3 的表現依然搶眼。

在三星市場市佔率不斷縮水的同時，華為依然保持着強勁的勢頭。華為手機 Q3 在全球的市場市佔率為 14.6%，環比上第一季的 15.9% 有所下滑，但依然超越蘋果，蟬聯全球第二大智慧型手機供應商的寶座。

IDC 全球季度行動電話追蹤系統研究經理 Anthony Scarsella 表示，「智慧型手機市場頂端的競爭仍然激烈。」