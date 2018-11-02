〈區塊鏈大應用〉比特幣ATM營運商Coinsource獲紐約合法交易許可

據外媒報導，全球最大的比特幣 ATM 運營商 Coinsource 目前已獲得紐約州金融服務部 (NYDFS) 的比特幣交易許可證 (Bitlicense)。

美國監管機構正式批准紐約人透過該公司的「比特幣提款機 (BTM)」使用現金購買或出售比特幣 (BTC)。這家總部位於德克薩斯州的運營商已經部署了 40 台 BTM，遍及紐約市、威斯特徹斯特和拿騷縣，並且成為第一家獲得紐約比特幣交易許可證的 BTM 運營商。

BTM 是觸控螢幕式的機台，使客戶能夠存入現金並購買比特幣，交易情況將自動同步到客戶的手機錢包。客戶也可以在機台掃描手機上的錢包，來出售加密貨幣並提取現金。

NYDFS 表示同意 Coinsource 的申請，同時也將進行全面性且嚴謹的審查，並在之後繼續對該公司的產品進行大力的監管。其中包括實施強有力的反洗錢 (AML) 和反恐融資 (CFT) 措施，「基於風險的控制防止或回應任何潛在或錯誤使用比特幣的情況」，以杜絕該產品被用於非法活動或進行市場操縱。

金融服務總監 Maria T. Vullo 在聲明中強調，「將實施強有力的監管保障，同時促進金融創新的成長」。NYDFS 正積極響應將的金融科技創新納入監管範圍，迄今已為虛擬貨幣相關公司批准了 12 份章程或許可證。

Coinsource 執行長 Sheffield Clark 表示，新許可證讓「所有紐約人到銀行家都能使用我們在每個據點裝設的 BTM 來購買比特幣，方便且為一般人熟悉的運作方式。」