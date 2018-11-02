余國春：發揮各自優勢迎接新挑戰

全國政協常委、中國僑聯副主席余國春，11月1日出席紀念改革開放40周年、中國新一輪對外開放暨共建一帶一路(香港)高峰論壇上表示，改革開放是中國基本國策，是決定當代中國命運國策，是實現中華民族偉大復興的關鍵策略。改革開放改變了中國，也對世界造成深遠影響。而一帶一路倡議是對外新一輪開放的開始，與國際社會共享發展機遇。
40年來，香港以自己所長，服務國家所需，共同繁榮；香港並融入國家發展大局，積極參與粵港澳大灣區建設。在此新時代背下，舉辦這次論壇具有特殊重要意義，可以重溫改革開放初心，讓大家發揮各自優勢迎接新挑戰。
財政司司長陳茂波則介紹了香港在國家改革開放中可發揮的功能。他指出新時代下，國家提出的一帶一路倡議，按亞洲開發銀行估算，自2016年至2030年期年，每年所需的基建融資規模達1.7萬億美元，需要政府與私營企業携手共建；香港可以在資金籌集方面作出配合。香港金融管理局便搭建了基建融資促進辦公室，至今已有90多家相關機構加入平台。香港證監會亦就基建項目公司來港上市，發出指引。金管局旗下的香港按揭證券公司，正在推進基建貸款證券化業務。香港保險公司可以為基建項目提供風險評估及管理。
香港特區政府亦鼓勵海外企業來港發行債券，首次來港發債企業可獲稅務減免一半；並擬增加稅務寬免至債券投資者，容許債券投資者的債券利息收入及買賣差價，可獲稅務豁免。此外，也積極推動綠色金融，2018年上半年本港共發行了15筆綠色債券，涉及金額80億美元。
全國政協港澳台僑委員會副主任黃蘭發則指出，國家改革開放40周年成績顯著，由1978年GDP只得3678億元人民幣，發展至2017年達到82萬億元人民幣，並已成為了世界第二大經濟體。而期間香港一直扮演重要角色，為國家主要外來直接投資，內地企業主要境外融資平台，最大離岸人民幣，以及最大跨境人民幣結算地方。
全國政協常委、中國僑聯副主席余國春，11月1日出席紀念改革開放40周年、中國新一輪對外開放暨共建一帶一路(香港)高峰論壇上表示，改革開放是中國基本國策，是決定當代中國命運國策，是實現中華民族偉大復興的關鍵策略。改革開放改變了中國，也對世界造成深遠影響。而一帶一路倡議是對外新一輪開放的開始，與國際社會共享發展機遇。