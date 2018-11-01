中國10月財新製造業PMI微升至50.1 經營前景信心降至11個月低點

中國 10 月財新製造業採購經理人指數 (PMI) 為 50.1，比 9 月高出 0.1 個百分點，顯示經濟微幅擴張。

圖自財新智庫

這項數據和週三 (31 日) 中國國家統計局公佈的製造業 PMI 並不一致，昨天官方公佈的 10 月製造業 PMI 為 50.2，比起上月低了 0.6 個百分點。

不過低迷已久的 A 股，繼週三 (31 日) 重回 2600 點大關後，今天持續向上攻，滬深兩市早盤高開高走，創業板重回 1300 點，盤面上以券商、人工智慧、白酒等類股領漲。

至於 10 月中國製造業產出也終結連續 27 個月的成長趨勢，產量與 9 月持平。廠商反映，目前市場需求低迷，導致生產活動暫時維持不變。至於新訂單指數，到了 10 月有小幅回升，但仍遠低於年初的成長幅度。受訪廠商指出，目前市場需求低迷，抑制客戶需求，部分廠商指出外部需求同步減弱。

由於擔心中美貿易戰衝擊和市況低迷影響，10 月製造業界對未來 12 個月的經營前景信心度降至 11 個月低點，不過業界普遍認為產量將會上升。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示，10 月製造業景氣仍處於低點，需求雖然有所穩定，但生產和企業信心都繼續降溫，生產成本上漲壓力不減，經濟未現明顯起色。