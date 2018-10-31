美股反彈新指標？聰明錢流向指數創22年低

今年 10 月，美股出現了數十年來最劇烈的尾盤拋售。Sundial Capital Research Inc. 認為，短線來看，這對美股可能是個積極的信號。

《彭博》匯編了一個「聰明錢流向指數 (Smart Money Flow Index, SMFI)」，這個指數主要是追蹤開盤後和收盤前半小時道瓊指數的資金流向。這個指數的看法基於，開盤後半小時主要受到市場情緒的影響，通常顯示散戶的心態，而最後半小時的交易主要來自機構法人，更能顯示法人對盤勢的看法。

今年以前，美股的走勢大致上和 SMFI 是同步的，也就是當美股走高時，通常由「聰明錢」所推升。

而在本週，SMFI 跌破了金融危機及網路泡沫的低點，來到 22 年新低。如果以前的趨勢成立，那麼美股將離崩跌不遠了。

聰明錢流向指數創新 (圖表取自彭博)

問題在於，SMFI 與美股的走勢今年完全脫鉤，失去預測的作用。Sundial 總裁 Jason Goepfert 表示，當前的指數下跌，並不是基於「聰明錢」正在爭相離場，而更可能是 ETF 資金流出，造成尾盤被迫賣出的結果。

Goepfert 在週二 (30 日) 發布的報告中說，與人們過去理解的情況正好相反，尾盤拋售最主要的原因，可能來自被動基金資金退場，ETF 提供商不得不賣出股票。

Goepfert 認為，ETF 的快速成長，讓這個指數已經失效。而由於尾盤拋售的嚴重程度已經過度，由過去的統計反倒說明，未來幾週有望出現一定程度的反彈。

根據 Goepfert 的計算，當最後 1 小時拋售程度如此嚴重時，美股有 85% 的時間內出現反彈，未來 1 個月指數平均 (中位數) 上漲 7%。

他說，現在每天最後 1 小時的賣盤，已經不是來自「聰明錢」，而是被動基金的「笨錢」了。