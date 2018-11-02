獲利不如預期 TPK-KY股價摔落月線

TPK-KY(3673) 昨日法說公布第三季獲利，單季稅後獲利 1.91 億元，順利轉虧為盈，EPS 為 0.47 元，但獲利數字不如預期，第三季營收 321.92 億元、季增 80.9%，也較去年同期成長 5.5%，但去年第三季 EPS 達 2.43 元，明顯觸控面板競爭依舊激烈，獲利持續受到壓縮，而今年第三季出的新產品毛利率也不如舊產品，才導致出現營收跳升、獲利未跟上的局面，法人預估第四季營收將大致持平第三季，但在良率提升下，獲利有些許成長空間。股價今日開低走低，最低來到 47.5 元，跌幅超過 7%，原本昨日帶量長紅 K 棒不僅突破月線反壓，還回補 10/25 的跳空缺口，多頭轉強，今日直接反轉，大量黑 K 打回月線下，僅兩日時間，多空反覆，建議接下來就以月線約 49 元位置做多空分歧點，向上翻多，向下轉空。

