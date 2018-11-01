蘋果新品上市動能延續 法人估TPK-KY Q4營收季增3成 挑戰400億元

第四季客戶上市新品市場反映不錯，帶動 TPK-KY 宸鴻 (3673) 第四季營收延續成長格局，可望較第三季成長 3 成，以第三季營收 321 億元來推估，單季營收可望重返 400 億元大關，來到 415 億元左右，惟受到同業競價的關係，新產品接單價格不如以往，營利率上升至 1-2% 左右。蘋果 3 款 iPhone 新機上市效應，宸鴻 7 吋以上產品營收比重由第二季 33%，攀升到第三季 55%，手機、穿戴式裝置合計出貨量成長 1.86 倍，7 吋到 11 吋占營收 15%，11 吋到 16 吋產品占了 26%，而第一大客戶占營收比重亦由第二季 42%，增加到 58%。



宸鴻策略長劉詩亮表示，客戶手機、平板新產品市場反映不錯前提下，營收動能延續到第四季，將努力、且有信心達成營收季增率 3 成的目標；對於營收動能無法轉化為獲利成長一事，他也回應，第三季營收表現比先前預估來得佳，但受到同業競價的關係，新產品接單價格不若以往，致使獲利成長表現跟不上營收腳步。



法人也詢問，近期傳出主要客戶在手機產品線取消 Force Touch 功能，這對於公司未來影響性為何？他回應，今年上市三款手機產品當中，一款低價款沒有 Force Touch 功能，X、Y 軸觸控貼合仍由公司負責，至於另外兩款仍保留 Force Touch 功能，以公司立場無法對客戶產品設計發表看法，只能提升設備效率，降低影響性。



今年以來，宸鴻力拱低阻抗 SNW(奈米銀) 觸控技術，預期明年在公共顯示器、教育白板等大尺寸產品有產品量產。至於摺疊式手機、平板因零組件、軟板等週邊配合問題待解決，預期 2020～2021 年之際才會有產品問市。

