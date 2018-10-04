蘋果三款iPhone新機齊發 TPK-KY第三季營收重登300億元 季增8成

蘋果 iPhone XS、XS Max 以及 XR 三款新機上市，TPK-KY 宸鴻 (3673)9 月份自結合併營收為 113.12 億元，連續兩個月保持百億元大關之上，月減率 2.3%，年增率 5.9%，第三季自結合併營收達 321.92 億元，符合市場預期，較前一季成長 81%，年增率 5.5%。蘋果 6.1 吋 LCD 機種採取 out-cell 製程，觸控接單由宸鴻、GIS-KY 業成(6456) 兩者分食，蘋果三款 iPhone 新機齊發，帶動宸鴻第三季營運擺脫谷底，回到 300 億元之上，受到同業競價關係，接單 ASP 不若以前，法人推估，第三季營益率約 1-2%，低於以往 4-5% 水準，單季順利轉盈，稅後淨利 4.53 億元，每股盈餘 1.1 元。



蘋果三款 iPhone 新機齊發，拉貨效應可望延續到第四季，法人預期，宸鴻第四季營收仍更進一步走高到 354 億元，毛利率上升到 6.2%，稅後淨利 7.31 億元，每股盈餘 1.8 元。