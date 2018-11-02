中國新一輪對外開放暨共建‘一帶一路’(香港)高峰論壇盛大舉行

紀念改革開放40周年，中國新一輪對外開放暨共建“一帶一路”（香港）高峰論壇11月1 日隆重开幕。

今年是改革開放40周年，改革開放不僅全面改變了中國，也深刻影響了世界，是中國和世界共同發展進步的偉大歷程。今年也是“一帶一路”倡議提出5周年，“一帶一路”倡議，既適應了國際經濟格局變化的新形勢，又適應了中國作為一個新興大國和國際社會共享發展機遇的新變化。

為此，絲路規劃研究中心、紫荊雜誌社、香港僑界社團聯會聯合香港中國商會共同於11月1日在香港君悅酒店舉辦“中國新一輪對外開放暨共建‘一帶一路’（香港）高峰論壇”。

論壇邀請國家部委官員、國家級智庫專家學者及“一帶一路”沿線國家僑界領袖等出席，共同為中國如何展開新一輪改革開放進行廣泛討論，獻計獻策。

中國僑聯主席萬立駿，中央政府駐港聯絡辦副主任黃蘭發，以及本次論壇組委會主席、全國政協常委、中國僑聯副主席、香港僑界社團聯會會長余國春為論壇開幕致辭。

隨後，香港特區政府財政司司長陳茂波，外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員謝鋒，國務院發展研究中心副主任王一鳴，中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲，分別從金融界如何參與“一帶一路”、如何共享機遇、如何適應對外開放新形勢、香港在“一帶一路”中的獨特作用等視角發表主題演講。

招商局集團總經理助理李亞東，組委會主席、香港華倫集團董事長林克倫，中國-東盟商務協會總會會長丹斯里林玉唐，則從各自的實踐與體會出發，在主題演講中探討了招商局如何參與“一帶一路”、港企如何應對貿易摩擦以及中國企業在馬來西亞投資中面臨的機遇和挑戰。