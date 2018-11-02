人民幣守「7」保衛戰 基金經理人開始做空

《彭博社》報導，高盛分析師認為，中國當局在年底前會維持將美元兌人民幣維持在 7 以下水平，但在未來 6 個月，人民幣將跌破 7。Ellerston Capital 的創辦人 Brett Gillespie 亦認為，中國政府將支持人民幣循序漸進走低，以支撐經濟增長。

Gillespie 在知名對沖基金 Tudor Investment Group 工作超過 11 年，之後離開自創宏觀基金 Ellerston Capital，資金總額為 3.7 億澳幣 (2.6 億美元)。做空人民幣為該基金最大的操作之一，他認為人民幣將跌破 7 的水平，回到金融危機早期的疲弱程度。

Gillespie 週三接受訪問時表示，他們認為美元兌離岸人民幣將進一步走升，但人民幣不會在短期內暴跌，因貨幣崩盤將導致資本外流，人民幣應會漸漸走跌。

人民幣將貶值金融風暴時期水平

週三美元兌在岸人民幣報 6.9659，兌離岸人民幣為 6.9698，一度逼近 7 的關卡，週五 (2 日) 離岸人民幣稍微回升至 6.9285。高盛證券亞洲宏觀研究主管 Timothy Moe 認為，人民幣在未來 6 個月將貶至 7.1。

另一方面，Gillespie 指出，他正在使用期權操作人民幣，期權合約到期日為明年的一月底到 2 月初之間，因這段時間為美國可能對中國輸美商品課徵進一步關稅的時期。

針對美中貿易戰的發展局勢，Gillespie 認為，事態很可能會發展成貿易冷戰，將是場長遠的戰鬥。如果中國經濟增長持續放緩，且美中雙方未達成貿易協議，中國當局將透過貨幣貶值驅動增長。