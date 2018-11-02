遭多頭獲利拋盤美元走弱 人民幣中間價報6.9371

遭多頭獲利拋盤美元走弱，人民幣中間價報 6.9371，上一交易日中間價報 6.9670，在岸人民幣上一交易日收報 6.9496 。

遭多頭獲利拋盤美元走弱

美元指數週四大幅下跌，自此前創下的 16 個月高點回落，原因在於在美國非農出爐前，多頭獲利拋盤集中湧現。美元暴跌帶來非美貨幣全線上漲，尤其，在此前消息進一步顯示英國脫歐協議可能在 11 月底達成後，英鎊 兌美元狂漲 250 點收復 1.30；美元兌日元跌幅則相對較小，因市場風險情緒好轉；與此同時，商品貨幣全線普漲，但加元漲幅滯後，因在全球供應增加的跡象繼續深化下，油價續跌；金價卻在美元疲軟的狀況下，從近三週低位大幅反彈。

美國 10 月非農就業數據將於週五（11 月 2 日）北京時間 20：30 發布，這將是日內最重要經濟數據。此外，加拿大也會在此同時發布 10 月就業數據系列。同時發布的還有美國貿易賬數據；美國耐用品訂單則於稍後在北京時間 22 點發布。

對於晚間的非農數據，野村證券持樂觀態度，預計 10 月份非農就業人數將增加 17.5 萬，因為颶風佛羅倫薩帶來的溫和正回報被颶風邁克爾帶來的疲軟所抵消，雖然即將發布的就業數據依然強勁，但是將颶風邁克爾（Michael）登陸的時機儘管與 2017 年的颶風厄瑪（Irma）相比，該地區人口較少，表明商業混亂和平民撤離可能壓低了本月的就業數據，預計平均時薪（AHE）環比將溫和增長 0.17%。