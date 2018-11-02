中美通話+人民幣強彈+習近平挺民企 市場看好A股今走勢

近兩日盤勢趨穩的中國股市，今 (2) 日除了有中美領導人破冰通話、人民幣反轉大漲的好消息，中國國家主席習近平也在昨天發表重要談話，祭出六大措施支持民間企業發展，市場預料種種利多對今天 A 股走勢將大有助益。

昨晚市場最矚目的，莫過於美國總統川普與習近平通話，雙方表示就中美貿易討論很多內容，兩人將在 11 月底的 G20 峰會期間繼續討論相關內容。消息傳出後，激勵昨天一度觸及十年新低的人民幣上演大反轉。

由於中美貿易持續緊張，讓近期中國股匯表現持續探低，市場預料川習通話的消息，對當前中美貿易摩擦可起到緩和作用，對 A 股將是一大利多。

除了外部消息激勵，昨天習近平也在主持民營企業座談會時發表重要講話，宣示民營經濟只能壯大不能弱化，更強調接下來會從六大措施著手支持民營企業。

這六大措施分別為：一是減輕企業稅費負擔。二是解決民營企業融資難融資貴問題。三是營造公平競爭環境。四是完善政策執行方式。五是構建親清新型政商關係。六是保護企業家人身和財產安全。

事實上，從十一長假後，A 股曾出現 10 個交易日左右的下跌，上海股市於 10 月 19 日創下 4 年來的新低 2449.2 點，兩市日成交額萎縮至人民幣 2000 億元左右，股權質押風險隨之持續暴露。在此背景下，中國官方從中央乃至地方紛紛祭出多項措施。

《21 世紀經濟報導》統計，十一長假後，多部委及相關部門通過各管道支持 A 股的較大力度政策即超過 10 項，包括印花稅調整權轉給國務院相機決定、鼓勵並購重組、支持機構發行公司債券用於紓解民企融資困境及化解上市公司股票質押風險、修改《公司法》中回購規定等。

種種措施也讓上證指數自 10 月 22 日一周來漲幅已達 6.4%，並重新站上 2600 點。南方某上市券商首席策略分析師指出，目前各部委的動作，透露出「穩經濟」的邏輯，不過目前市場神經非常脆弱，漲跌很難預期。