盤前財經大事搶先讀2018年11月2日

今日操盤前瞻

歐元區 10 月製造業 PMI

美國 10 月非農就業人口 & 失業率

蘋果公布財報

法說會：京城銀、海德威

增資股上市：新日光、展匯科

美股盤後–川習會樂觀氣氛濃 道瓊三日大漲近 900 點

美國總統川普週四 (1 日) 推文表示，他和中國國家主席習近平就貿易問題已展開「不錯的」對話，此消息傳來提振投資人信心，亦帶動美股全面上揚。美股四大指數連三日上揚，持續從十月拋售潮中反彈，費城半導體指數飆高 4.46%。閱讀全文...

增長遇到瓶頸？蘋果將停止公布 iPhone 手機、Mac 季度銷量

蘋果電腦 (AAPL-US) 週四 (1 日) 晚些時候公布的財報擊敗了華爾街對其截至 9 月 29 日的第 4 季預期。但由於該公司的銷售指引低於預期，蘋果股票在延長交易中下跌。財務長 Luca Maestri 也提道，將下一季度 (今年 10 月至 12 月季度) 開始，停止公布 iPhone 手機、Mac 電腦、及 iPad 平板電腦的季度銷量。閱讀全文...

華新科、信昌電、佳邦 Q3 獲利亮眼 華新科將買回千張庫藏股

華科集團旗下華新科 (2492-TW)、信昌電 (6173-TW)、佳邦 (6284-TW) 昨 (1) 日公告第三季財報，華新科第三季每股純益 18.85 元，信昌電第三季每股純益 3.04 元，佳邦第三季 1.27 元。而華新科同步公告，明 (2) 日起將買回 1000 張庫藏股。閱讀全文...

全球央行第三季的黃金買盤大增 創近三年高點

根據世界黃金協會 (WGC) 指出，全球央行紛紛加碼買進黃金，買盤已上升到了近三年最高水準。9 月結束的三個月期間，各國央行買進的黃金已逾 148 公噸，較去年同期上升 22%。閱讀全文...

美升息態勢明確推升美元走強 銀行再掀搶錢大戰 定存利率 3% 起跳

美國聯準會預計 12 月再度升息，美元走勢可望再度水漲船高，銀行年底再度推出美元定存搶存資金，包括兆豐、彰銀、滙豐、花旗與星展銀行等專案主打短天期、存款年息 3% 起跳，隨著美國升息態勢明確，預計這波銀行搶錢潮將持續延燒。閱讀全文...



