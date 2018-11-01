美升息態勢明確推升美元走強 銀行再掀搶錢大戰 定存利率3%起跳

美國聯準會預計 12 月再度升息，美元走勢可望再度水漲船高，銀行年底再度推出美元定存搶存資金，包括兆豐、彰銀、滙豐、花旗與星展銀行等專案主打短天期、存款年息 3% 起跳，隨著美國升息態勢明確，預計這波銀行搶錢潮將持續延燒。

國內美元資金龐大的兆豐銀行罕見的加入搶美元行列，兆豐銀行新推出的美元定存，11 月底前單比存滿 5 萬美元，提供 2 個月期 3.68% 存款年息。

彰銀的「美利美元定存」活動期間從 11 月 5 日到 9 日，不論是新存入資金或視以新台幣存款結購，只要單筆存滿 1 萬美元，存款年息可達 3%。

迎戰國銀美元定存，包括滙豐、花旗與星展等美元定存方案也進入延長賽，其中又以花旗銀行美元定存存款年息相對較高，即日起到 11 月 30 日，透過花旗網路銀行 / 行動生活家「外匯交易 (eFX)」頁面，將非美元資金轉換為美元，單筆存滿 15000 萬美元，可享定存年息 4%。

滙豐銀行美元定存主打短天期方案，單筆承做金額等值滿新台幣 60 萬元，可享 2 個月期存款年息 3.5%、5 個月期存款年息 3.2%。

星展銀行美元定存方案，單筆存滿 2 萬美元，3 個月存款年息 3%、12 個月存款年息可拉高至 3.35%。

滙豐 (台灣) 商業銀行個人金融暨財富管理事業處財富管理業務部資深副總裁王金生認為，美國與其他先進經濟體經濟表現的分歧，預估週期性因素將引領美元進一步走強，可將美元資產列為資產配置的一部分。