雃博建構醫材平台 找醫材同業打國際盃

醫療器材廠雃博 (4106-TW) 10 月上旬取得國發基金和中華開發優勢創投基金的共同投資，董事長李永川表示，取得新資金後，將持續投資併購或自建海外據點，擴大海外通路，目標成為台灣醫材品牌領頭羊，並建構起醫材平台，帶領台灣其他新創醫材團隊共同打國際盃。

雃博自 2010 年經營自有品牌，在傷口照護和呼吸治療領域，以高性價比的優質平價產品打入歐洲、亞太和美洲市場，至目前為止，在全球共有 9 間銷售型子公司，在 45 國具 142 間品牌代理商，自有品牌營收占比達 80%，毛利率較代工時期提升約 6-8%。

李永川說明，此次募資用途有二，除要研發新產品、取得新技術，提高產品附加價值，也希望以投資併購和自建海外據點方式，增加海外通路，建構起台灣醫材平台。

李永川直言，目前台灣新醫材公司產品較難銷售，但老公司則面臨創新問題，建立醫材平台可帶領其他業者一起走出去。

雃博本季將在德國西北大城多特蒙德 (Dortmund) 近郊購買廠房，規劃未來於當地建置組裝、物流和後勤樞紐等功能，長期成為歐洲區域總部。

目前雃博歐洲市場營收占比達 50%，以減壓系列產品 (PAC) 為核心，而新款面罩於近期陸續上市，雃博看好將在歐洲睡眠呼吸照護市場帶動新一波面罩耗材和機器設備的成長力道，藉此由南歐市場逐漸往北滲透。

而對於營收占比約 30% 的亞洲，雃博著眼於亞太新興市場的高齡化和自費市場趨勢，正藉由自建業務團隊深入經營，後續將以建立通路據點的模式拓展。

在美國，目前營收占比僅 10%，雃博說明，於 10 月美國醫療器材大展 Medtrade 中，首次以 Apex 自有品牌開始進入美國氣墊床市場，後續成長潛力不容小覷。