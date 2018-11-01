〈日本國際工具機展〉上銀日本子公司今年可望轉盈 明年營收看增5成

工具機大廠上銀 (2049-TW) 在日本佈局十餘年，去年成功打入日本市場，今 (1) 日並盛大參展日本國際工具機展，董事長卓永財表示，上銀今年已成為日本第二大傳動元件系統供應商，日本子公司可望成功轉盈，預期明年日本市場仍會持續成長，在半導體、汽車工業等客戶逐漸加入下，明年將放量出貨，預期全年營收可望較今年成長 5 成。

過去日本產業環境封閉，上銀在日本耕耘數十年也打不進去，日本子公司營運年年虧損，不過，近來市場起了微妙變化，由於日本關鍵零組件缺料情況嚴重，上銀總算在日本耕耘的第 18 年、也就是去年，陸續打入多家日本汽車大廠供應鏈中，全年營收近 50 億日圓，營運接近損平。

今年則為上銀日本子公司的第 19 年，卓永財表示，目前上銀在日本傳動元件系統廠中，市佔率已超越 NSK、IKO 與椿本等大廠，成為僅次於 THK 的日本在地第二大供應商，今年前 3 季營收已超過 60 億日圓，今年營收可望上看 100 億日圓。隨著在日營收大幅成長，上銀日本子公司今年可望成功轉盈。

展望明年，卓永財指出，目前日本製造業景氣不錯，正朝向智慧製造邁進，預期明年日本市場仍會持續成長，包括工業機械、半導體、汽車工業等產業客戶將逐漸加入，明年將會放量出貨，預期明年營收可望較今年成長 5 成之多。

上銀日本神戶新廠已取得 7470 坪土地，預計年底前完成土地過戶，總投資額將達 100 億日圓，不過，上銀總經理蔡惠卿指出，由於東京將於 2020 年舉辦奧運，許多承包商、設計事務所與營造商，都在積極籌備奧運，因此神戶建廠時程可能稍微延遲，目標 2021 年前投產，將就地服務日本客戶，配合客戶短交期需求。