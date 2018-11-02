〈財報〉恩智浦強勢而來 帶動AMD、ON股價一起沖

恩智浦半導體 NXP (NXPI-US) 在最新財報擊敗了華爾街目標，並為本季度提供了令人放心的財報預測，安撫了投資人對需求下滑的恐慌。該消息導致恩智浦股價週四 (1 日) 走高，上漲 12.13% 以 84.09 美元作收。

恩智浦股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

這家荷蘭晶片商 9 月季度財報顯示：

營收年增 2% 至 24.5 億美元，高於分析師預計的 24.2 億美元。

每股純益 EPS 年增 9% 至 2.01 美元，高於分析師預計的 1.90 美元。

蘋果 Apple (AAPL-US) 新款 iPhone 手機和 5G 無線安裝晶片產品，都幫助了恩智浦抵消了上個季度汽車和銀行卡市場的下滑。

恩智浦半導體公司為汽車、物聯網、識別技術，和其他市場提供混合信號處理器。

瑞穗證券 Mizuho Securities 分析師 Vijay Rakesh 在報告中表示，恩智浦的收入預測也比一些投資人擔心的要好。他表示，存在多重擔憂，包括「汽車行業減速、微控制器減速、以及中國工業下滑的風險」。Rakesh 將恩智浦股票評為「買入」，目標價為 115 美元。

恩智浦在 2 月創下 125 美元水位的歷史新高，同時也是高通 Qualcomm (QCOM-US) 欲將恩智浦收購的期間。由於未能在 22 個月後批准該交易，中國政府有效地扼殺了 440 億美元的收購。高通於 7 月 25 日放棄了收購恩智浦的計劃。

SunTrust Robinson Humphrey 分析師 William Stein 重申了他對恩智浦股票的「買入」評級，目標價為 112 美元。Stein 提到，恩智浦「股票在這裡具有令人矚目的價值，因為成本節降和回購庫藏股似乎至少抵消了周期性的痛苦，而渠道庫存的利空擔憂仍然是良性的」。

展望未來，對於本季度，它預計 EPS 為 2.09 美元，營收為 23.9 億美元。華爾街預測本季營收應落在 24.1 億美元，EPS 應在 1.95 美元。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 寫道，恩智浦的財報卓越，尤其是在週期性擔憂之時，帶動了半導體類股。週四其他晶片股也上漲，AMD 超微 (AMD-US) 股價上漲 11.04%，ON 晶片商 (ON-US) 上漲 8.24%。