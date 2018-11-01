〈日本國際工具機展〉需求持續成長 參展廠商規模上千家 台灣近80家廠商參展

日本國際工具機展 (JIMTOF) 今 (1) 日在東京開展，參展廠商規模約 1085 家，預估可吸引 15 萬買主參觀，其中，台廠共有 79 家工具機廠與零組件業者參展，包括上銀 (2049-TW)、東台 (4526-TW) 與高明等。日本工作機械工業會強調，目前工具機市場的中國需求減少，但日本國內需求與美國、歐洲等需求，仍然持續增加。

今年日本國際工具機展邁入第 29 屆，以「產業鏈結」為主題，盼各產業能以不同模式連結，創造產業新價值，參展廠商規模約 1085 家，預估可吸引 15 萬買主參觀，其中，台廠共有 79 家工具機廠與零組件業者參展，包括上銀 (2049-TW)、東台 (4526-TW) 與高明等，參展家數與使用攤位創新高。

據日本工作機械工業會數據指出，今年 9 月工具機訂單金額達 1532.64 億日圓，年增 2.8%，與去年同期相較之下，已為連續 22 個月持續成長，其中，9 月出口訂單金額則為 891.16 億日圓，月增 14.1%，年增 1.2%，出口動能從前 2 個月的趨緩中逐漸回溫；9 月國內訂單金額為 644.1 億日圓，月增 3.3%，年增 5.6%，為連續 2 個月成長。

日本工作機械工業會指出，雖然擔憂美中貿易戰影響市場需求，但基於先前供應不足的情況下，目前訂單仍維持高水準狀態。日本國內市場各廠商仍努力銷售，盼能透過期末設備需求，與政府的設備投資補助金，帶動企業設備投資需求。

日本工作機械工業會也強調，目前工具機市場的變化為中國需求減少，但日本國內需求，以及美國、歐洲等需求仍然持續增加。