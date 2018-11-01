【華冠投顧】幸運星-遍地黃金打群架特攻隊資料完全噴出！！投機行情是否能醞釀出投資行情呢？？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：6488 環球晶、5483 中美晶、3563 牧德、5425 台半、6435 大中

血腥的十月迅雷不及掩耳的狂殺 1660 點後，上週融資斷頭再殺最後一刀，市場開始一面倒看空台股！！開始狂追窮寇！！上週老師在節目中就說「本週切勿放空，因為投機行情即將來到」！！本週果然遍地黃金打群架了！！歡迎免費加 LINE 第一時間得到第一手消息……

本週一（10/29）開始，老師就在節目中告訴大家，控盤者已經在拉 6488 環球晶、5483 中美晶當 OTC 的的領頭羊了…… 果然這兩支強壯的領頭羊幾乎天天拉漲停…… 當然今天仍是⊕！！也成功的帶動了 OTC 的信心與人氣回來！！

週二老師又告訴粉絲好友，「遍地黃金打群架」已經從矽晶圓蔓延到 PCB 打群架了！也在群組中無私分享三檔跌深黃金股：3563 牧德⊕⊕！！二極體 5425 台半昨天大漲 7.06% 今天盤中差一檔⊕，6153 嘉聯益昨天大漲 8.37%，今天再創高後準備進入整理期……

週三將《遍地黃金打群架特攻隊》贈送給好友…… 果然半導體也遍地黃金打群架，MOSFET 6435 大中昨天大漲 8.54%，今日盤中再創高！MOSFET 5299 杰力昨天大漲 8.28%，今日盤中再創高！！給粉絲的 IC 設計領頭羊 2458 義隆昨天⊕，今日還是⊕！！MLCC 被動元件如 2375 智寶…… 大漲 5.41%，全國會員 4 月 10 日的老菜「MLCC 材料王」6173 信昌電⊕……《遍地黃金打群架特攻隊》資料個股完全噴出！！

我想…… 今天應該不用解大盤了吧？？上週就說了…… 本週都是投機行情…… 遍地黃金打群架啊！！打到今天漲勢也擴散到其他跌深股囉…… 如被動元件 2478 大毅、6284 佳邦、3026 禾伸堂、2327 國巨、8043 蜜望實、6127 九豪，封測 8150 南茂、6150 精測，光學鏡頭 3406 玉晶光、砷化鎵 3105 穩懋、軟板 6269 台郡、電腦主機板 6150 撼訊、聲學元件 4943 康控 - KY 等都攻上漲停板，其他如 3504 揚明光、6213 聯茂、2456 奇力新、3563 牧德、3532 台勝科、6278 台表科等也大漲…… 投機行情是否能醞釀出投資行情呢？？？

…… 文章篇幅有限………… 歡迎免費加入幸運星 LINE 粉絲群免費隨點隨聽《股市幸運星》節目……

最後祝大家明日操作順利！！！

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