〈鉅亨看世界〉揭開中國紙漿業面紗

中國紙漿期貨合約即將在今年 11 月 26 日正式掛牌交易，中國身為全球最大紙漿進口國，近年受到供給側改革、環保政策、匯率等因素影響，紙漿價格波動劇烈且頻繁，預計紙漿期貨上路後，可以為相關產業提供價格參考與避險工具。

先來看一下上海期貨交易所先前公佈的品種合約徵求意見稿，交易品種為漂白硫酸鹽針葉木漿，交易單位 10 噸 / 手，最低交易保證金合約價值的 4%，以目前人民幣 6200 元左右的現貨價來計算，每手實際的保證金估計僅人民幣 4000 元左右。

中國紙漿上下游

以紙漿的主要上游產品來看，可依原料來源分為：木漿、廢紙和非木漿，以木漿來說主要可以分為針葉漿與闊葉漿，當中又以針葉漿的延展性與韌性較佳；

廢紙漿則是使用經分類篩選回收的廢紙，以溫水浸漲，被重新打成紙漿後再利用；非木漿則可分為禾科纖維原料漿（如稻草、麥草、蘆葦、竹、甘蔗渣等），韌皮纖維原料漿（如大麻、紅麻、亞麻、桑皮、棉杆皮等）和種毛纖維原料漿（如棉纖維等）三大類。

這些紙漿會依照加工方法，分為機械製漿、化學製漿與半化學製漿，不過無論哪種製法，都必須加入一定劑量的化學藥劑，以利蒸煮，也容易產生環境汙染。

(圖：AFP)

中國躍居全球最大紙漿進口國

瞭解紙漿種類與加工方式後，接著來瞭解全球紙漿行業的情況，先以全球紙漿產量前五大國家來說，依序分別是美國、巴西、加拿大、中國與瑞典。至於全球紙漿進口的前五大國家，則分別是中國、美國、德國、義大利與韓國。

從上述統計來看，不難看出中國的紙漿產量無法滿足國內消費需求，一來是中國長期以非木漿作為主要紙漿原料，限制國內紙漿規模、品質與精法生產的重要原因，也讓中國對進口木漿大量仰賴進口。

從數據來看，中國 2014-2018 年廢紙漿產量占比均值在 79% 左右，木漿產量占比均值近 13%，非木漿 8%。

2018 年廢紙漿占整體紙漿產量的 78.05%，較去年同期下降 1.23 個百分點，較 2015 年最高值占比下降 1.33 個百分點。非木漿占 7.13%，較去年下降 0.38 個百分點，較 2014 年最高值占比下降 2.42 個百分點。

圖：AFP

政策侷限 對外依賴度高

從中國內部的紙漿產業政策來看，由於中國可採林地面積僅有 13%，可採蓄積僅占 23%，讓讓中國的木漿產業發展有一道資源天花板。加上中國近年環保政策抬頭，由於紙漿生產過程會產生大量汙染物，官方不斷要求淘汰落後紙漿產能，也讓紙漿企業發展門檻不斷提高，加上砍多少種多少的補償林政策，也讓企業生產成本大為增加，相關企業規模想要擴大並不容易。

種種原因下來，也讓中國木漿對外依賴度高，最大進口國為加拿大，其次為巴西、印尼、智利、美國、俄羅斯等。不過，正因為外依賴度極高，就得小心政治、貿易和運輸風險等，也容易影響中國紙漿產業的量與價。

紙漿供需關係

至於紙漿的供需關係，以木漿來說，2016 年木漿價格大漲人民幣匯率變化與庫存所影響。2016 年 9 月起，人民幣進入貶值週期，在匯率變化帶動下，中國國內紙漿價格背離國際紙漿價格走勢，出現大幅上漲。加上當時低庫存，同樣帶動價格狂飆。不過到了 2017 年在庫存量反彈後，價格開始回落。

至於中國國內用量最大的造紙原料：廢紙漿，同樣在 2016 年底出現暴漲，主要是中國有計畫地淘汰造紙行業落後產能和過剩產能，導致市場供應緊張；為配合 G20 峰會，華東、華北等地 7 省市造紙廠、紙箱廠停產限產 20 天左右，限產 30-50%；各地環保督查越趨嚴格，紛紛取締或關閉汙染嚴重的造紙、包裝、印刷等企業，大紙廠也遭限產。

加上煤炭、運輸等價格上漲，成本轉嫁到廢紙價格當中。種種原因帶動 2016 年底的價格暴漲，但隔年又在囤貨漸高的情況下展開新一輪暴跌。

除了匯率、環保限產、去庫存等原因影響，紙漿產品傳統淡旺季與下游成品紙淡旺季重合度較高，下游紙品旺季期間，紙廠原料備貨積極性較高，漿市交投旺盛。

主要下游文化用紙旺季是開學季和出版社招標期間，一般是每年的 2-3 月和 8-9 月，紙廠在 8-9 月和 10 月到次年 2 月。下游生活用紙全年需求沒有明顯的淡季，一般節假日期間進行促銷，出貨情況較好，旺季在每年 3、4 月和 8 月到次年 1 月；白卡紙行業淡旺季與生活用紙類似。因此紙漿產品傳統旺季是每年 1-3 月和 9-12 月，淡季是 4-7 月。